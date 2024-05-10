مستعيدا ذكرى نهائي إسطنبول: كريسبو مدرب العين يتحدى كيويل

ويأمل كريسبو في نتيجة مختلفة عما آلت إليه الأمور حين واجه كيويل آخر مرة، وكان حينها الأسترالي أحد لاعبي ليفربول الذين عادوا من التأخر بثلاثية نظيفة في إسطنبول للفوز على ميلان بركلات الترجيح والفوز باللقب الأوروبي في 2005.

وقال الأرجنتيني، الذي يتولى تدريب الفريق الإماراتي منذ نوفمبر الماضي: "إنه موقف مذهل، سأواجهه في نهائي آخر لدوري الأبطال.. دائما ما أواجهه في أحداث عظيمة. كانت ليلة صعبة بالنسبة لي (نهائي إسطنبول)، لكن ذلك ما حدث".

وأضاف: "سنتواجه مجددا ومن دواعي سروري أن أقابله مرة أخرى بعد هذا الوقت الطويل لأننا سنواجه بعضنا في موقف مختلف، لكن ليس كلاعبين ولكن كمدربين.. الحياة تستمر ونحاول تغيير حياتنا ونحن هنا للتنافس مثلما كنا صغارا".