مستعيدا ذكرى نهائي إسطنبول: كريسبو مدرب العين يتحدى كيويل
يبدو أن هرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي سيستمتع بتجديد منافسته مع هاري كيويل نظيره في يوكوهاما مارينوس الياباني مع مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدا السبت، بعد 19 عاما على واحد من أكثر النهائيات الدرامية في دوري أبطال أوروبا.
ويأمل كريسبو في نتيجة مختلفة عما آلت إليه الأمور حين واجه كيويل آخر مرة، وكان حينها الأسترالي أحد لاعبي ليفربول الذين عادوا من التأخر بثلاثية نظيفة في إسطنبول للفوز على ميلان بركلات الترجيح والفوز باللقب الأوروبي في 2005.
وقال الأرجنتيني، الذي يتولى تدريب الفريق الإماراتي منذ نوفمبر الماضي: "إنه موقف مذهل، سأواجهه في نهائي آخر لدوري الأبطال.. دائما ما أواجهه في أحداث عظيمة. كانت ليلة صعبة بالنسبة لي (نهائي إسطنبول)، لكن ذلك ما حدث".
وأضاف: "سنتواجه مجددا ومن دواعي سروري أن أقابله مرة أخرى بعد هذا الوقت الطويل لأننا سنواجه بعضنا في موقف مختلف، لكن ليس كلاعبين ولكن كمدربين.. الحياة تستمر ونحاول تغيير حياتنا ونحن هنا للتنافس مثلما كنا صغارا".
ويتواجه الفريقان في الذهاب على ملعب يوكوهوما الدولي بعدما تجاوزا كل التوقعات للوصول إلى النهائي.
ويستعد العين لخوض رابع نهائي له في دوري أبطال آسيا، بعدما خسر اللقب في 2005 و2016 بعد تحقيقه البطولة القارية الوحيدة له في 2003.
وقال كريسبو، الذي يستضيف فريقه مباراة الإياب يوم 25 مايو أيار الجاري: "ليس من السهل بلوغ النهائي في آسيا الآن. لقد عملنا بأقصى ما يمكن للوصول إلى هنا لكن الشعور بالضغط طبيعي".
وتابع: "نلعب في نهائي، إنه حدث كبير وأمر خاص. لكننا نحتاج التعايش مع الوضع وأن نعيش هذه اللحظة لأنه سيكون يوما عظيما لنا، اعتمادا على النتيجة.. إنها تجربة جميلة جدا لتكون جزءا منها".
وعن جاهزية لاعبه إيريك قال مدرب العين: "هو يستحق التواجد في اللقاء ولكن يتوجب علينا أن ننتظر حتى آخر لحظة للوقوف على مدى جاهزيته وبكل تأكيد إن لم يكن جاهزاً بنسبة 100% فلن ندفع به في النهائي".
وتغلب فريق المدرب كريسبو على النصر والهلال السعوديين في دور الثمانية وقبل النهائي على الترتيب بعدما كانا من أبرز المرشحين للفوز باللقب ليواجه مارينوس الذي يحاول الفوز باللقب للمرة الأولى.
وعانى فريق المدرب كيويل طوال أدوار خروج المغلوب، واحتاج إلى وقت إضافي للتغلب على بانكوك يونايتد التايلاندي في دور الستة عشر قبل أن يهزم شاندونغ تايشان الصيني في دور الثمانية ويفوز بركلات الترجيح على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ليبلغ النهائي.