شخصية العين ضد ضغط يوكوهاما.. عوامل تحسم نهائي دوري أبطال آسيا

توقعات الذكاء الاصطناعي

نشرت "شبكة أوبتا" توقعًا من الحاسب الآلي الخارق الخاص بها لتلك المباراة، وتوقع فوز الفريق الياباني بنسبة 46.6% وهو رقم كبير في الواقع، ووصل له بعد بضع محاولات لمحاكاة ظروف المباراة والفريقين وحالة كل منهما.

أفضل العناصر في كل فريق

من أفضل وأهم عناصر فريق يوكوهاما هو اللاعب أندرسون لوبيز، الذي سجل ستة أهداف هذا الموسم من أصل 35 تسديدة له في دوري أبطال آسيا.

اللاعب يملك إحصائية أخرى رائعة وهي تخص نسبة الأهداف التي يسجلها من فرص ليست بتلك الخطورة.

فمن أصل ستة الأهداف التي سجلها لديه هدفان فقط سجلهما من فرص لها نسبة تسجيل متوقعة عالية، وأربعة من فرص أخرى كانت نسبة التسجيل منها منخفضة، وهو تصنيف يخص شبكة "أوبتا".

في المقابل يملك العين أفضل هدافي البطولة وهو سفيان رحيمي، الذي يملك 13 مساهمة تهديفية في 1003 دقيقة خاضها.

رحيمي سجل 11 هدفًا، لكن خطورته الحقيقية تكون داخل منطقة الجزاء، حيث له هدف وحيد من كل تلك الأهداف من خارجها، وثلاثة من نقطة الجزاء نفسها.