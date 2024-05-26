وزير الرياضة يكشف عن تطور حاسم في أزمة محمد صلاح
حسم الدكتور أشرف صبحي ، وزير الرياضة المصري ، الجدل حول انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر في معسكر شهر يونيو المقبل.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.
وغاب محمد صلاح عن أول معسكر لمنتخب مصر مع المدير الفني حسام حسن خلال شهر مارس الماضي بعدما طلب لاعب ليفربول إعفائه من المعسكر لعودته من الإصابة.
وتعرض صلاح للإصابة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار ، وغادر المعسكر للعلاج في ليفربول.
وقال أشرف صبحي وزير الرياضة عبر برنامج (كورة كل يوم) بقناة (الحياة) إن محمد صلاح سيصل إلى القاهرة يوم السبت المقبل للانضمام لمعسكر منتخب مصر.
وأوضح أن منتخب مصر خاطب ليفربول وأخطره برغبته في استدعاء صلاح لمعسكر شهر يونيو مؤكدًا أن صلاح سينضم للمعسكر لقيادة المنتخب في مواجهتي تصفيات المونديال.
وتحدثت تقارير صحفية عن توتر علاقة حسام حسن مدرب الفراعنة بمحمد صلاح بعد تصريحات الأول التي هاجم خلالها صلاح لمغادرته معسكر المنتخب في كأس الأمم الأفريقية وعدم استكمال البطولة.