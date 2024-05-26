وزير الرياضة يكشف عن تطور حاسم في أزمة محمد صلاح

حسم الدكتور أشرف صبحي ، وزير الرياضة المصري ، الجدل حول انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر في معسكر شهر يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.