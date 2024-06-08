موعد إعلان إبراهيم المهيدب رئيسا للنصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الموعد المنتظر لإعلان إبراهيم المهيدب رئيسا للنصر السعودي، خلفا لمسلي آل معمر، الذي تولى رئاسة "العالمي" الفترة الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم السبت، يتجه المشهد الانتخابي في نادي النصر إلى التزكية، بعكس العام الماضي، بعدما تقدّم إبراهيم المهيدب وحده لرئاسة المؤسسة غير الربحية.

وانتهت فترة الترشّح، مساء الجمعة، حيث تم إغلاق الأبواب على اسم واحد، هو المهيدب الذي يدخل بقائمة تضم نائب رئيس، هو عبد العزيز العمران، وسبعة أعضاء.