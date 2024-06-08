موعد إعلان إبراهيم المهيدب رئيسا للنصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن الموعد المنتظر لإعلان إبراهيم المهيدب رئيسا للنصر السعودي، خلفا لمسلي آل معمر، الذي تولى رئاسة "العالمي" الفترة الماضية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم السبت، يتجه المشهد الانتخابي في نادي النصر إلى التزكية، بعكس العام الماضي، بعدما تقدّم إبراهيم المهيدب وحده لرئاسة المؤسسة غير الربحية.
وانتهت فترة الترشّح، مساء الجمعة، حيث تم إغلاق الأبواب على اسم واحد، هو المهيدب الذي يدخل بقائمة تضم نائب رئيس، هو عبد العزيز العمران، وسبعة أعضاء.
وإذا قبلت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أوراق المرشح وأعضاء القائمة، سيصبح فوزهم بالاقتراع، في 20 يونيو الجاري، مسألة وقت، ما لم تقع أي مفاجآت.
وقام المهيدب، يوم الأربعاء الماضي، بإدياع 17 مليونًا و250 ألف ريال في خزينة النصر، ونال عضوية "سفير"، الأعلى بين شرائح عضويات النادي، وعددها 6.
يذكر أن مسلي آل معمر، أعلن الرحيل عن رئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024، مع عدم الترشح في الانتخابات.
النصر ودع موسم 2023-2024، دون أي لقب رسمي؛ بعد أن خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونصف نهائي السوبر المحلي، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.