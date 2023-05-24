بعد موسم حزين.. لامبارد واثق من صحوة تشيلسي
يثق فرانك لامبارد المدرب المؤقت لتشيلسي أن الفريق سيعود أقوى الموسم المقبل بعد موسم حزين مر به في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيلعب تشيلسي، صاحب المركز 12 في الترتيب برصيد 43 نقطة، أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الذي يسعى للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا، غدا الخميس.
وسينهي تشيلسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، هذا الموسم بدون ألقاب، على الرغم من الإنفاق الهائل لملاكه الأمريكيين الجدد لضم لاعبين.
وقال لامبارد للصحفيين اليوم الأربعاء: "هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام بها للابتعاد عن القاع الذي وصلنا إليه. يتعين على النادي استكشاف كل العوامل التي أدت لذلك والتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
وأضاف: "قد تكون عملية طويلة.. وفقا لتجربتي، عندما تقوم بإيقاف تشغيل شيء ما، ليس من السهل تشغيله مرة أخرى".
ومع ذلك، فإن لامبارد يشعر بالتفاؤل بأن تشيلسي لديه الهياكل المناسبة للقيام بذلك.
وقال لامبارد: "عندما تنظر إلى النماذج الجيدة حولنا التي تتمتع بالاتساق في تلك المجالات.. وإلى عملية صنع القرار وكيف يتقدم النادي إلى الأمام، فستجد أنها بشكل عام أندية أكثر نجاحا منا.
"أين نحن من كل هذا في اللحظة الحالية، سيكون هذا هو إطار العمل لمحاولة معرفة أين نتحالف، وإلى أين نريد أن نصل وما هو الشكل العام".
وحث لامبارد، الذي سيترك منصبه كمدرب مؤقت في نهاية الموسم، لاعبيه على إظهار الروح القتالية ضد يونايتد، قائلا: "عليهم أن يظهروا أن هناك شيئا ما يكمن في هذه المباراة من خلال أسلوبهم الشخصي والجماعي.
"علينا أن نتعامل بعقلية جيدة للغاية ضد فريق جيد يقاتل من أجل شيء كنا نملكه منذ سنوات عديدة.. والآن نحن لا نمتلكه".
وقال لامبارد إن المهاجم جواو فيليكس سيعود بعد غيابه عن الهزيمة أمام مانشستر سيتي.
واستبعد رحيم سترلينغ مهاجم تشيلسي، الذي خاض 82 مباراة دولية، من تشكيلة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الشهر المقبل.
وقال لامبارد: "رحيم لاعب رفيع المستوى.. أعرف في بعض الأحيان أن هذه المباريات في نهاية الموسم تشكل تحديات مختلفة مقارنة بالأفراد الذين خاضوا الكثير من المباريات".