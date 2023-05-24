بعد موسم حزين.. لامبارد واثق من صحوة تشيلسي

وسيلعب تشيلسي، صاحب المركز 12 في الترتيب برصيد 43 نقطة، أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الذي يسعى للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا، غدا الخميس.

وسينهي تشيلسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، هذا الموسم بدون ألقاب، على الرغم من الإنفاق الهائل لملاكه الأمريكيين الجدد لضم لاعبين.

وقال لامبارد للصحفيين اليوم الأربعاء: "هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام بها للابتعاد عن القاع الذي وصلنا إليه. يتعين على النادي استكشاف كل العوامل التي أدت لذلك والتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

وأضاف: "قد تكون عملية طويلة.. وفقا لتجربتي، عندما تقوم بإيقاف تشغيل شيء ما، ليس من السهل تشغيله مرة أخرى".