ممر شرفي من تشيلسي للاعبي مانشستر سيتي أبطال الدوري الإنجليزي (فيديو)

وتوج سيتي، الذي يستضيف تشيلسي اليوم، باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتجمد رصيد آرسنال، الذي كان يتصدر الدوري بفارق ثماني نقاط في منتصف مارس آذار، عند 81 نقطة من 37 مباراة ويملك مباراة مؤجلة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي الذي خاض 35 مباراة.

وهذا لقب الدوري السابع لسيتي منذ انتقال ملكية النادي إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في 2008، وبات يحتاج إلى انتصارين لاستكمال ثلاثية من الألقاب حققها مانشستر يونايتد في 1999.

ويلعب سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو حزيران، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها بأسبوع واحد أمام إنتر ميلان وهو المرشح الأكبر لحصد اللقبين.

وبعد محاولة آرسنال تهديد عرش سيتي هذا الموسم، استطاع فريق المدرب بيب غوارديولا أن يثبت شراسته في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ومنذ خسارة سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الخامس من فبراير شباط، حصد 40 من 42 نقطة متاحة، وفاز في آخر 11 مباراة، كما تفوق ذهابا وإيابا على أرسنال خلال الموسم.

وإذا فاز سيتي في آخر ثلاث جولات فإنه سيصل إلى 94 نقطة، وهو ما يقل عما حققه عندما توج بأول لقبين للدوري تحت قيادة غوارديولا في موسمي 2017-2018، و2018-2019.

لكن طريقة إنهاء الموسم توحي بأن الفجوة تتسع بين سيتي وباقي منافسيه.