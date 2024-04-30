NBA.. ثاندر يكتسح بليكانز ويتأهل لنصف نهائي القسم الغربي

وسجل وليامز ثماني من إجمالي نقاطه خلال الربع الأخير للمصنف الأول ثاندر التي صعد لمواجهة المتأهل من المصنف الرابع لوس أنغليس كليبرز أو المنصف الخامس دالاس مافريكس في نصف نهائي القسم الغربي.

وأحرز كل من تشيت هولمجرين وجوش جيدي 14 نقطة وساهم لوجينت دورت في تسجيل 11 نقطة.

وحقق أوكلاهوما سيتي انتصاره الرابع على التوالي على مضيفه بليكانز ليتأهل إلى قبل نهائي القسم الغربي بعد فوزه بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وفي مباراة أخرى، تألق جمال موراي ليقود دنفر ناجتس لفوزه الرابع على لوس أنغليس ليكرز ويفوز بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بنتيجة 4-1.

وسيلتقي ناجتس المصنف الثاني مع المصنف الثالث مينيسوتا تمبرولفز في قبل نهائي القسم الغربي.

وجاء فوز ناجتس بفارق نقطتين 108-106 على ضيفه ليكرز الليلة الماضية.

وفي مباراة ثالثة، سجل ديريك وايت 38 نقطة أعلى رصيد في مسيرته بينها ثماني من 15 رمية ثلاثية ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز على ميامي هيت 102-88.

ويتفوق بوسطن 3-1 على ميامي في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في دور الثمانية للقسم الشرقي.