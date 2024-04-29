NBA.. مينيسوتا يكتسح صنز بالجولة الأولى للأدوار الإقصائية

سجل أنتوني إدواردز 40 نقطة بينها 31 في النصف الثاني، ليقود مينيسوتا تيمبروولفز إلى التغلب على صاحب الضيافة فينيكس صنز 122-116، والفوز في أربع مباريات متتالية في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية بالقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل إدواردز سبع رميات ثلاثية، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وأضاف كارل أنتوني تاونز 28 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، ليفوز تيمبروولفز بجولة في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وفي الجولة الثانية من الأدوار الإقصائية سيلتقي تيمبروولفز مع دنفر ناغتس أو لوس أنجليس ليكرز.

وسجل ديفن بوكر أكبر عدد من النقاط في مسيرته خلال الإقصائيات وهو 49 نقطة لصالح صنز، وأضاف زميله كيفن دورانت 33 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.