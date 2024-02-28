البحرين تجد حلا لمشكلة أغطية الصرف في حلبة صخير

وقال الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الأربعاء، إنه تم عمل إصلاحات عند المنعطفين السابع و11، مع إجراء أعمال لحام في مناطق معينة بالحلبة.

وقال ماكس فرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، الأسبوع الماضي، إن هناك حاجة لمزيد من الفحوصات بعد توقف الاختبارات يومين متتاليين، وسط مخاوف من أن أحدث السيارات ذات الارتدادات العالية تجعل مثل هذه الحوادث أكثر احتمالا؛ بسبب قوة الشفط للديناميكية الهوائية.

وقال سائق رد بول: "ربما يكون هناك المزيد من الفحص لهذا النوع من الأشياء. نحن نعلم أن هذه مشكلة محتملة مع هذه السيارات، وعندما تذهب إلى حلبات معينة فإنك تعرف مكان أغطية الصرف".

وأعاد هذان الحادثان للأذهان ذكريات حادث أكثر خطورة تسبب بأضرار جسيمة ومكلفة لسيارة كارلوس ساينز سائق فيراري، خلال تجارب السباق الافتتاحي لجائزة لاس فيجاس الكبرى، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.