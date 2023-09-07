ديلي ميل: محمد صلاح سيبقى مع ليفربول الموسم المقبل

وأكدت "ديلي ميل" أنه، باستثناء أي معجزات، سيكون صلاح لاعبًا في ليفربول الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الاتحاد لا يزال مستعدًا للقيام بمحاولة جريئة أخيرة للتعاقد مع صلاح، لكن المقربين من السعوديين يقولون إنهم فقدوا الأمل.

في المقابل يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن القضية مغلقة بعد رفض العرض رسميًا الأسبوع الماضي.

وقال كلوب يوم الأحد: "لم يكن لدي أي شك بشأن التزام صلاح، إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا".

وأوضحت "ديلي ميل" أنه يُعتقد أن ليفربول ربما سيكون أكثر استعدادًا للتحدث إذا وصل العرض قبل شهر من الآن.

وجدد محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 188 هدفًا في 309 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفًا.