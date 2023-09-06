اجتماع أخير بين ممثلي الاتحاد ومسؤولي ليفربول لضم محمد صلاح

وينتهي سوق الانتقالات في السعودية يوم الخميس، علما أنه انتهى في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يوم الجمعة 1 سبتمبر.

وقال الإعلامي رودي غاليتي، المختص في سوق الانتقالات، إن هناك جلسة جديدة ستجمع مسؤولين سعوديين مع ملاك ليفربول، غدًا الخميس.

وأكد غاليتي أن هناك اجتماعا أخيرا صباح غدٍ الخميس بين الاتحاد وليفربول؛ من أجل تقديم عرض جديد كبير للتعاقد مع محمد صلاح.

وقال في حسابه عبر منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر": "سيمثل الوفد السعودي: 2 من نادي الاتحاد، و2 من صندوق الاستثمار، وممثل لوزارة السياحة السعودية".

ولم يكشف غاليتي عن أي تفاصيل مالية، غير التي تم ذكرها في وقت سابق.