اجتماع أخير بين ممثلي الاتحاد ومسؤولي ليفربول لضم محمد صلاح
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي ما زال متمسكًا بضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الجارية.
وينتهي سوق الانتقالات في السعودية يوم الخميس، علما أنه انتهى في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يوم الجمعة 1 سبتمبر.
وقال الإعلامي رودي غاليتي، المختص في سوق الانتقالات، إن هناك جلسة جديدة ستجمع مسؤولين سعوديين مع ملاك ليفربول، غدًا الخميس.
وأكد غاليتي أن هناك اجتماعا أخيرا صباح غدٍ الخميس بين الاتحاد وليفربول؛ من أجل تقديم عرض جديد كبير للتعاقد مع محمد صلاح.
وقال في حسابه عبر منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر": "سيمثل الوفد السعودي: 2 من نادي الاتحاد، و2 من صندوق الاستثمار، وممثل لوزارة السياحة السعودية".
ولم يكشف غاليتي عن أي تفاصيل مالية، غير التي تم ذكرها في وقت سابق.
يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن الوفد السعودي سيرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 48 ساعة القادمة، ويعتقد الوفد أن صلاح سيكون منفتحًا على الانتقال إلى الاتحاد.
وحال تمت الصفقة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو) أو أكثر، فإن محمد صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متجاوزا تكلفة صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.
وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت أن يورغن كلوب متمسك ببقاء محمد صلاح هذا الموسم، ولكن سيقبل ببيعه الصيف المقبل.
وجدد محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.
وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 188 هدفًا في 309 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفًا.