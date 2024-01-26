ديوكوفيتش يودّع أستراليا المفتوحة للتنس بالخسارة أمام يانيك سينر

خرج حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 10 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من البطولة الكبرى الأولى للموسم، اليوم الجمعة، بعد خسارته أمام منافسه الإيطالي يانيك سينر المصنف الرابع 6/1 و6/ و6/7 و6/3 في قبل نهائي فردي الرجال في ملاعب ملبورن بارك.

وهذه هي أول خسارة يتلقاها ديكوفيتش المصنف الأول عالميًا وعلى مستوى البطولة في ملاعب ملبورن بارك خلال 6 أعوام.

وبهذا تنتهي محاولة ديوكوفيتش للحصول على اللقب الكبير رقم 25 في مسيرته الاحترافية والانفراد بالرقم القياسي بالتفوق على الرقم القياسي الحالي الذي يتقاسمه مع الأسترالية مارجريت كورت وهو 24 لقبًا.

وفاز سينر (22 عامًا) مرتين على ديوكوفيتش في 3 مباريات أواخر الموسم الماضي، واليوم على ملعب رود ليفر استغل اللاعب الإيطالي الشاب تراجع إرسال منافسه البالغ من العمر 36 عامًا وإمكانية ارتكابه بعض الأخطاء في ضرباته الخلفية ليفوز بسهولة بالمجموعة الأولى كما تكشف النتيجة.