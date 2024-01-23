ديوكوفيتش يخمد ثورة فريتز ويتأهل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

واصل نوفاك ديوكوفيتش انتصاراته على تيلور فريتز، لكن بعد اختبار صعب ليهزم اللاعب الأمريكي المصنف 12 بنتيجة 7/6 و4/6 و6/2 و6/3 في مباراة مثيرة اليوم الثلاثاء في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ليعزز رقمه القياسي ببلوغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الـ48.

وفاز حامل اللقب (36 عامًا) على فريتز في جميع مواجهاتهما الثماني السابقة، بما في ذلك الفوز بخمس مجموعات في ملبورن بارك عام 2021 وانتصار ساحق في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، لكنه اضطر لبذل مجهود كبير في ملعب رود ليفر ليخمد ثورة فريتز اليوم.

وقال ديوكوفيتش في مقابلة بالملعب مع الأسترالي نيك كيريوس: "لقد عانيت كثيرًا في أول مجموعتين، وأيضًا بسبب أدائه المتميز. كانت ضربات إرساله جيدة وكان يقف قريبًا من الخط ويطلق الضربات من آخر الملعب".

وأضاف: "كنت أبذل قصارى جهدي في معظم الضربات المتبادلة بيننا. كان من الصعب إيجاد التوقيت المناسب، كانت الأجواء شديدة الحرارة نظرًا لأن الشمس لم تغب بعد. كنت مرهقًا بدنيًّا وعاطفيًّا أيضًا".