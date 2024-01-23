ديوكوفيتش يخمد ثورة فريتز ويتأهل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
واصل نوفاك ديوكوفيتش انتصاراته على تيلور فريتز، لكن بعد اختبار صعب ليهزم اللاعب الأمريكي المصنف 12 بنتيجة 7/6 و4/6 و6/2 و6/3 في مباراة مثيرة اليوم الثلاثاء في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ليعزز رقمه القياسي ببلوغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الـ48.
وفاز حامل اللقب (36 عامًا) على فريتز في جميع مواجهاتهما الثماني السابقة، بما في ذلك الفوز بخمس مجموعات في ملبورن بارك عام 2021 وانتصار ساحق في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، لكنه اضطر لبذل مجهود كبير في ملعب رود ليفر ليخمد ثورة فريتز اليوم.
وقال ديوكوفيتش في مقابلة بالملعب مع الأسترالي نيك كيريوس: "لقد عانيت كثيرًا في أول مجموعتين، وأيضًا بسبب أدائه المتميز. كانت ضربات إرساله جيدة وكان يقف قريبًا من الخط ويطلق الضربات من آخر الملعب".
وأضاف: "كنت أبذل قصارى جهدي في معظم الضربات المتبادلة بيننا. كان من الصعب إيجاد التوقيت المناسب، كانت الأجواء شديدة الحرارة نظرًا لأن الشمس لم تغب بعد. كنت مرهقًا بدنيًّا وعاطفيًّا أيضًا".
وديوكوفيتش استغرق وقتًا ليدخل أجواء بطولة هذا العام ليمضي قدمًا في سعيه للفوز بلقبه الـ11 في أستراليا والـ25 في البطولات الكبرى ليتجاوز رقم مارجريت كورت.
ولم يتمكن اللاعب الصربي المصنف الأول من كسر إرسال منافسه في الشوط الأول الماراثوني الذي شهد تسعة تعادلات.
وأنقذ فريتز ثماني نقاط لكسر إرساله وكان ندًّا لمنافسه الصربي في أجواء مستنزفة للطاقة قبل أن تسنح له نقطتان للفوز بالمجموعة لكن ديوكوفيتش أنقذهما ليفرض شوطًا فاصلًا حيث رفع مستواه ليحسمه.
وأمسك اللاعب الصربي بأذنه ليسمع هتافات الجماهير له بعدما أطلق ضربة ناجحة رائعة عبر الملعب ليحصل على خمس نقاط للفوز بالمجموعة وتقدم بعدها في المباراة بعد 84 دقيقة.
وكسر فريتز إرسال منافسه مبكرًا في المجموعة التالية وأنقذ نفسه من المشاكل بضع مرات بضربات خلفية حادة، بينما كان ديوكوفيتش يتطلع للرد لكن اللاعب الأمريكي (26 عامًا) صمد وتعادل في المجموعات.
وحصل ديوكوفيتش على التبريد الكافي بوضع أكياس الثلج على رأسه في المجموعة الثالثة، لكنه شعر بالراحة أخيرًا بعد كسر إرسال منافسه في محاولته الـ16 في طريقه للتقدم 2-صفر، وهو ما منحه الفرصة للمضي قدمًا والفوز بالمجموعة.
وقال ديوكوفيتش: "كانت نقاط كسر الإرسال سيئة حقًّا، لكن في النهاية نجحت في كسر إرساله عندما كان الأمر مهمًّا في المجموعتين الثالثة والرابعة".
وتابع: "أعتقد أنني رفعت من أدائي ربما في منتصف المجموعة الثالثة حتى النهاية. كانت ضربات إرسالي جيدة حقًّا وربما كانت ضربات إرسالي الساحقة أكثر منه (20-16) وهي إحصائية مفاجئة".
وبدا أن فريتز يعاني أثناء التحرك في بعض الأحيان في المجموعة الرابعة، بينما تحرك ديوكوفيتش ليكسر إرسال منافسه الأمريكي في الشوط السادس قبل أن يتصدى لمحاولة فريتز للعودة للمباراة لينتصر.
وسيلتقي ديوكوفيتش في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة يانيك سينر وأندريه روبليف، ويمكنه أن يتوقع مباراة صعبة أخرى.
وأضاف اللاعب الصربي "شاهدت مباراة روبليف أمام أليكس دي مينو في خمس مجموعات في واحدة من أسرع وأصعب المباريات التي شاهدتها في ملعب رود ليفر منذ سنوات".
وأتم: "سينر يقدم أفضل أداء في حياته، أنهى العام الماضي بشكل رائع. يمكنني أن أتوقع له أن يلعب في أعلى المستويات، لكن دعنا نتناول بعض رقائق الذرة المقرمشة ونسترخي على الأريكة ونستمتع بالمباراة".