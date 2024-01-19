ديوكوفيتش يهزم إتشيفيري ويتأهل لدور الـ16 في أستراليا المفتوحة للتنس

أخيرا استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إيقاعه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وفاز 6/3 و6/3 و7/6 على منافسه الأرجنتيني توماس إتشيفيري ليتقدم إلى الدور الرابع (دور الـ16) في منافسات فردي الرجال في ملاعب ملبورن بارك اليوم الجمعة.

وواجه ديوكوفيتش الفائز بلقب البطولة الكبرى 10 مرات صعوبات في أول مباراتين في البطولة لكنه قدم أداء هائلا في أول مجموعتين من مباراة اليوم وتفوق تماما على منافسه الأرجنتيني البالغ 24 عاما.

وكانت مواجهة اليوم المباراة رقم مئة للاعب الصربي (36 عاما) في ملاعب ملبورن بارك.

وسبق لـ إتشيفيري الفوز على النجم البريطاني المخضرم آندي موراي (36 عاما) وعلى الفرنسي جايل مونفيس (37 عاما) وأخرجهما من البطولة لكنه وجد نفسه في مواجهة مختلفة أمام ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا كبيرا اليوم.

ولم يحصل إتشيفيري المصنف 30 في البطولة على أي فرصة لكسر إرسال ديوكوفيتش حتى المجموعة الثالثة التي منحت الجمهور فرصة لمتابعة نزال ممتع.