غضب في الزمالك بعد تصريحات كهربا
انتابت مسؤولي نادي الزمالك المصري حالةٌ من الغضب بسبب تصريحات اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، التي أشار فيها إلى تقسيطه مبلغ الغرامة.
وكان محمود كهربا تحدث، أمس، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف تفاصيل دفع غرامة الزمالك، مؤكدًا أنه تم التقسيط على دفعتين على عكس تأكيدات مجلس إدارة الزمالك.
مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كان أعلن استلام قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على "كهربا"، البالغة مليونين و476 ألفًا و389 دولارًا.
وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك إنهاء الملف بالكامل، وإسدال الستار على القضية، بعد دخول مبلغ الغرامة بالكامل حساب النادي الرسمي.
وانتاب الغضب بعض جماهير الزمالك بسبب تلك التصريحات، بعد إعلان مجلس الإدارة تحصيل الغرامة بالكامل، وهو ما نفاه "كهربا" تلفزيونيًا.
غضب جماهير الزمالك انتقل على الفور إلى إدارة النادي، حيث سارع عدد من الأعضاء إلى النفي مباشرة، وفق التقرير التالي:
المندوه ينفي رسميًا:
عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نفى حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك تصريحات كهربا جملة وتفصيلا.
وأصدر المندوه بيانًا قال فيه: "بصفتي أمينًا لصندوق نادي الزمالك، أؤكد أن كل ما يُثار من جديد حول الغرامة التي حصل عليها النادي من اللاعب محمود كهربا غير صحيح بالمرة".
وأضاف: "كما أكد المجلس بقيادة الكابتن حسين لبيب في بيانه الرسمي عقب تسلم الغرامة، فإن نادي الزمالك حصل على حقوقه كاملة حتى آخر يوم لدفع الغرامة. وأن كل ما يُثار خلال هذه الفترة يهدف إلى تشتيت الجماهير وفريق الكرة الذي يستعد لخوض مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري".
واختتم: "لا تلتفتوا لمثل هذه الشائعات وثقوا في مجلس إدارتكم وساندوا فريقكم حتى الحصول على البطولة القارية، ومجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي وسيتصدى لمثل هذه المحاولات بكل قوة".
نصوحي يحسم الأمر
وفي السياق نفسه، وجّه رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الفريق بألا "يلتفتوا إلى الشائعات".
وكتب نصوحي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على كافة حقوق القلعة البيضاء كاملة دون أي نقص منذ توليه المسؤولية خلال الشهور الماضية".
وأضاف: "هناك حملة لتشتيت الجماهير عن دورها في مساندة الفريق في مرحلة مهمة.. ثقوا في مجلس الزمالك ولاعبي الفريق، والقادم أفضل بدعمكم".
انتقادات مبهمة من عمرو أدهم
عقب حوار كهربا التلفزيوني مع الإعلامي سيف زاهر، فتح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك النار، وقال تصريحات "مبهمة" عن الموضوع.
وكتب عمرو أدهم عبر حسابه على منصة "إكس": "إعلامي بالواسطة أدار حوارا هابطا مع لاعب جاهل، الإعلامي يحاول إقناعنا دائما بالحياد ولكنها أعراض انفصام الشخصية".
وأضاف: لن نستطيع معالجة نفوس مريضه تدير حوارا هدفه الإثارة واستفزاز مشاعر الجماهير.. لن نستطيع إشباع رغبة بعض أشباه الإعلاميين في التدني والانجراف إلى معارك فرعية تافهة".
واختتم: واجبنا وواجب الجماهير مساندة الفريق الأول في تخطي مرحلة مهمة من المنافسة على بطولة قارية".
يذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تولَّى المسؤولية في أكتوبر الماضي وحتى 2027، خلفًا للمجلس السابق، الذي كان يرأسه مرتضى منصور.
ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ ستكون مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل، بينما مباراة العودة ستكون على استاد القاهرة يوم 7 أبريل المقبل.