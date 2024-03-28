غضب في الزمالك بعد تصريحات كهربا

وكان محمود كهربا تحدث، أمس، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف تفاصيل دفع غرامة الزمالك، مؤكدًا أنه تم التقسيط على دفعتين على عكس تأكيدات مجلس إدارة الزمالك.

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كان أعلن استلام قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على "كهربا"، البالغة مليونين و476 ألفًا و389 دولارًا.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك إنهاء الملف بالكامل، وإسدال الستار على القضية، بعد دخول مبلغ الغرامة بالكامل حساب النادي الرسمي.

وانتاب الغضب بعض جماهير الزمالك بسبب تلك التصريحات، بعد إعلان مجلس الإدارة تحصيل الغرامة بالكامل، وهو ما نفاه "كهربا" تلفزيونيًا.

غضب جماهير الزمالك انتقل على الفور إلى إدارة النادي، حيث سارع عدد من الأعضاء إلى النفي مباشرة، وفق التقرير التالي: