ردٌّ حاسم من الزمالك بعد تصريحات كهربا عن تقسيط الغرامة (صورة)

ردٌّ حاسم من الزمالك بعد تصريحات كهربا عن تقسيط الغرامة (صورة)
وجّه رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الفريق بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت من محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، والتي أشار فيها إلى تقسيطه مبلغ الغرامة.
وكان محمود كهربا، تحدث، أمس، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف تفاصيل دفع غرامة الزمالك، مؤكدًا أنه تم التقسيط على دفعتين.
وكتب نصوحي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على كافة حقوق القلعة البيضاء كاملة دون أي نقص منذ توليه المسؤولية خلال الشهور الماضية".
وأضاف: "هناك حملة لتشتيت الجماهير عن دورها في مساندة الفريق في مرحلة مهمة.. ثقوا في مجلس الزمالك ولاعبي الفريق، والقادم أفضل بدعمكم".
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أعلن عن استلام قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على "كهربا"، البالغة 2 مليون و476 ألفًا و389 دولارًا.
وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك إنهاء الملف بالكامل، وإسدال الستار على القضية، بعد دخول مبلغ الغرامة بالكامل حساب النادي الرسمي.
مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تولَّى المسؤولية، في أكتوبر الماضي وحتى 2027، خلفًا للمجلس السابق، الذي كان يرأسه مرتضى منصور.
ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ ستكون مباراة الذهاب، يوم الأحد المقبل، بينما مباراة العودة ستكون على استاد القاهرة يوم 7 أبريل المقبل.