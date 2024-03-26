ردٌّ حاسم من الزمالك بعد تصريحات كهربا عن تقسيط الغرامة (صورة)

وجّه رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الفريق بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت من محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، والتي أشار فيها إلى تقسيطه مبلغ الغرامة.

وكان محمود كهربا، تحدث، أمس، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف تفاصيل دفع غرامة الزمالك، مؤكدًا أنه تم التقسيط على دفعتين.

وكتب نصوحي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على كافة حقوق القلعة البيضاء كاملة دون أي نقص منذ توليه المسؤولية خلال الشهور الماضية".

وأضاف: "هناك حملة لتشتيت الجماهير عن دورها في مساندة الفريق في مرحلة مهمة.. ثقوا في مجلس الزمالك ولاعبي الفريق، والقادم أفضل بدعمكم".