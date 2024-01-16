الهلال يتوصل لاتفاق نهائي لضم رينان لودي

ومن المتوقع انضمام رينان لودي إلى الهلال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار إلزامية الشراء في نهاية الموسم الحالي لمدة 3 سنوات، مقابل 20 مليون يورو، وفقا لعدة تقارير مؤخرا.

وانضم رينان لودي إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أتلتيكو مدريد، وقد خاض خلال الموسم الحالي 23 مباراة عبر كل المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة.

يُذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نادي النصر صاحب الوصافة.