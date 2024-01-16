الهلال يتوصل لاتفاق نهائي لضم رينان لودي
كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي أتم اتفاقه النهائي مع مارسيليا الفرنسي لضم البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق، بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي الجاري.
وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، إن "إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق نهائي مع النادي الفرنسي بشأن رينان لودي، بعد وصوله باريس اليوم لإجراء الفحوصات الطبية الأخيرة استعدادا لتوقيع العقد".
ومن المتوقع انضمام رينان لودي إلى الهلال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار إلزامية الشراء في نهاية الموسم الحالي لمدة 3 سنوات، مقابل 20 مليون يورو، وفقا لعدة تقارير مؤخرا.
وانضم رينان لودي إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أتلتيكو مدريد، وقد خاض خلال الموسم الحالي 23 مباراة عبر كل المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة.
يُذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نادي النصر صاحب الوصافة.