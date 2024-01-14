تقرير: مفاوضات الهلال لضم رينان لودي وصلت مراحلها النهائية

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن مسؤولي الهلال السعودي وصلوا لمراحل متقدمة لإتمام صفقة ضم رينان لودي، نجم مارسيليا الفرنسي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويمتلك لودي عقدًا ساريًا مع مارسيليا حتى عام 2028، حيث انضم إلى الفريق قادمًا من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

وقال رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "المفاوضات بين الهلال السعودي ومارسيليا الفرنسي بشأن الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي تتجه إلى المراحل النهائية، مع تقدمها مع اللاعب أيضًا، وستكون قيمة الصفقة حوالي 20 مليون يورو".