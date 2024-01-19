السعودية وجهة جديدة لمورينيو

وأشارت "ميرور" إلى أنه أن يصل مورينيو إلى السعودية في الأيام المقبلة إذا تمكن من إتمام الصفقة.

وأوضحت أن مورينيو، البالغ من العمر 60 عامًا، يريد إجراء بعض التعاقدات الكبيرة في الصيف، ويحتل الشباب حاليًا المركز الـ11 في الدوري السعودي للمحترفين ويضم في صفوفه يانيك كاراسكو، وإيفر بانيغا.

وفي الموسم الحالي تعاقب على تدريب الشباب الهولندي مارسيل كايزر، والأرجنتيني خوان براون، والكرواتي إيغور بيسكان.

وقال مورينيو، في أكتوبر الماضي: "خلال العطلات، تلقيت العرض الأكبر والأكثر جنونًا الذي تلقاه مدرب في تاريخ كرة القدم، لقد رفضت ذلك".