السعودية وجهة جديدة لمورينيو
كشفت صحيفة "ميرور" أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو توصل إلى اتفاق شفهي ليصبح المدير الفني الجديد لنادي الشباب السعودي.
وأُقيل مورينيو من تدريب روما ويحتل الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد بداية مخيبة للآمال للموسم.
وخلال الفترة التي قضاها في روما، تحدث مورينيو - مرارًا وتكرارًا - عن احتمالية التدريب في الدوري السعودي يومًا ما.
وأكدت الصحيفة أن مورينيو في طريقه لتدريب نادي الشباب، وأوضحت أنه عقد اجتماعًا مع دومينيكو تيتي المدير الرياضي الشباب، أمس الخميس، وتم التوصل إلى اتفاق ليصبح المدير الفني الجديد للنادي.
وأشارت "ميرور" إلى أنه أن يصل مورينيو إلى السعودية في الأيام المقبلة إذا تمكن من إتمام الصفقة.
وأوضحت أن مورينيو، البالغ من العمر 60 عامًا، يريد إجراء بعض التعاقدات الكبيرة في الصيف، ويحتل الشباب حاليًا المركز الـ11 في الدوري السعودي للمحترفين ويضم في صفوفه يانيك كاراسكو، وإيفر بانيغا.
وفي الموسم الحالي تعاقب على تدريب الشباب الهولندي مارسيل كايزر، والأرجنتيني خوان براون، والكرواتي إيغور بيسكان.
وقال مورينيو، في أكتوبر الماضي: "خلال العطلات، تلقيت العرض الأكبر والأكثر جنونًا الذي تلقاه مدرب في تاريخ كرة القدم، لقد رفضت ذلك".
وأضاف: "لقد فعلت ذلك لأنني أعطيت كلمتي للاعبين، وأعطيت كلمتي للجماهير، وأعطيت كلمتي لمالك النادي".
وبحسب "ميرور" فإن العرض السابق كان من نادي الهلال، وكان مورينيو سيحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وتابع مورينيو: "لا أعرف متى، لكنني متأكد من العمل في السعودية، لا أحد يعرف المستقبل، لكنني بالتأكيد سأقوم بالعمل في السعودية".
وأكد مدرب ريال مدريد وتشيلسي السابق: "الأبواب مفتوحة دائمًا لي في السعودية، أريد أن أشعر بالتطور هناك، كريستيانو رونالدو كان أول من ذهب إلى هناك وأعطى وجهة نظر مختلفة على الفور".