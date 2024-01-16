متى وصل مورينيو إلى الحضيض؟

يومًا ما كان مورينيو هو المدرب الوحيد الذي حقق بطولة السوبر المحلي في 4 دول أوروبية عندما نال اللقب مع ريال مدريد أمام برشلونة بعودة في النتيجة بملعب "سانتياغو برنابيو" بهدفين لهدف، واليوم تتم إقالته من تدريب فريق روما الذي ظن لوهلة أنه سيكون بوابته نحو العودة لكبار أوروبا من جديد.

جوزيه ماريو دوس سانتوس مورينيو سيظل لغزًا كبيرًا في عالم التدريب، بنفس قدر كبر إنجازاته وأرقامه وبطولاته التي حققها منذ أن بدأ في ذلك المجال قبل 24 عامًا.

فلو كنت ضمن هؤلاء الذين حضروا تتويجه مع بورتو بلقب دوري أبطال أوروبا ثم رحيله إلى تشيلسي وحادثة قيادته للبلوز من سلة الملابس المتسخة لنجوم الفريق اللندني أمام بايرن ميونخ، ثم تتويجه بالدوري لموسمين متتاليين أمام عمالة البريمييرليغ سيكون من الصعب بالنسبة لك أن تتفهم ما يحدث معه خلال السنوات الأخيرة.