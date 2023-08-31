كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

ومن المؤكد أن تسفر القرعة عن مواجهات نارية في دور المجموعات، إذ من الممكن أن يقع ريال مدريد، البطل التاريخي للمسابقة، ومانشستر سيتي، بطل النسخة الأخيرة، في مجموعة واحدة.

وجاء ريال مدريد في التصيف الثاني للفرق، في حين جاء مانشستر سيتي في التصنيف الأول.

ويتنافس في دور المجموعات 32 فريقًا، يتم تقسيمها على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، بحيث يكون هناك فريق من كل تصنيف.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على أنه لا يمكن أن يلعب فريقان من البلد ذاته في مجموعة واحدة، كما لا يلعب فريقان من تصنيف واحد في مجموعة واحدة.