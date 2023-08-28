خضع لجهاز كشف الكذب.. هل يستبدل كريستيانو رونالدو كأس العالم بألقاب دوري أبطال أوروبا؟

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في مقطع فيديو ترويجي، على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في اختبار لكشف الكذب.

ويعتبر مهاجم النصر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقد فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لقب مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد، كما أنه هداف البطولة برصيد 141 هدفا.

وعلى الرغم من أنه ترك بصمة واضحة في أكبر وأهم مسابقة للأندية، إلا أن رونالدو لم يحقق نجاحا مماثلا في كأس العالم مع منتخب البرتغال.