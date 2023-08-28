خضع لجهاز كشف الكذب.. هل يستبدل كريستيانو رونالدو كأس العالم بألقاب دوري أبطال أوروبا؟
شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في مقطع فيديو ترويجي، على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في اختبار لكشف الكذب.
ويعتبر مهاجم النصر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقد فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لقب مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد، كما أنه هداف البطولة برصيد 141 هدفا.
وعلى الرغم من أنه ترك بصمة واضحة في أكبر وأهم مسابقة للأندية، إلا أن رونالدو لم يحقق نجاحا مماثلا في كأس العالم مع منتخب البرتغال.
وشارك رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، في خمس نسخ مختلفة بكأس العالم مع البرتغال لكنه فشل في الفوز باللقب.
وكانت أفضل مشاركة لرونالدو في المونديال في أول مشاركة له عام 2006، حيث وصل إلى نصف النهائي، وخسر أمام فرنسا.
وأثناء اختبار كشف الكذب سُئل رونالدو عما إذا كان سيستبدل جميع ميدالياته الخمس في دوري أبطال أوروبا مقابل الفوز بلقب واحد في كأس عالم.
وفي مقطع الفيديو الذي نشره رونالدو، يظهر اللاعب وهو يفكر قبل الإجابة، قبل أن ينقطع العرض الترويجي..
وسيكون الفيديو الكامل متاحًا قريبًا، حيث سيعرف المشجعون إجابة رونالدو.
وبعد مسيرة حافلة في أوروبا، حقق فيها كل الألقاب الجماعية الممكنة، إلى جانب 5 جوائز في الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، و3 جوائز في "THE BEST" غادر رونالدو أوروبا وانضم إلى النصر السعودي في يناير الماضي.
وسجل رونالدو مع النصر 17 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 22 مباراة في مختلف المسابقات، وقاد العالمي للفوز بالبطولة العربية قبل أيام، بتسجيله هدفين في فوز العالمي 2/1 على الهلال في النهائي.
وفي آخر مباراة (أمام الفتح) سجل رونالدو 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في فوز النصر 5/0 بالدوري السعودي.
وكان هذا أول فوز للنصر في الدوري السعودي، بعد خسارتين أمام الاتفاق والتعاون.