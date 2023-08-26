هاتريك رونالدو يقود النصر لأول فوز بالدوري السعودي هذا الموسم (فيديو)

وساعيا لتحقيق أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم بعد خسارته في أول مباراتين، ضغط النصر منذ بداية المباراة وكان الفريق الأفضل في أغلب فتراته.

وكاد أوتافيو القادم من صفوف بورتو البرتغالي أن يضع فريقه الجديد في المقدمة في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس لكنها علت العارضة.

وسنحت للنصر ثلاث فرص أخرى أهدر رونالدو اثنتين منها قبل أن يسدد أوتافيو الكرة في الشباك من الخارج.

لكن الانفراجة جاءت أخيرا في الدقيقة 27 عندما لعب رونالدو تمريرة رائعة بالكعب إلى ماني الذي أسكن الكرة الشباك.

وأهدر رونالدو فرصتين، قبل أن يسجل هدفه الأول في الدقيقة 38 من ضربة رأس رائعة.

واستمرت هيمنة النصر على المباراة لكنه لم يتمكن من ترجمتها لمزيد من الأهداف حتى الدقيقة 55 عندما استغل رونالدو تمريرة منخفضة من عبد الرحمن غريب الذي انطلق مسرعا ليتحكم في تمريرة طويلة وضعته في انفراد مع الحارس لكنه مرر الكرة إلى النجم البرتغالي ليضعها في الشباك.

وفي واحدة من الفرص القليلة التي سنحت للفتح، تصدى الحارس لتسديدة قوية من مراد بتنا في الدقيقة 64.

وحرم إطار المرمى الفتح من هز الشباك في الدقيقة 80 لكن الرد جاء فوريا من الهجمة المرتدة التي نفذها النصر سريعا إذ أحرز ماني هدفه الثاني من ضربة رأس مستغلا عرضية غريب.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز رونالدو الهدف الخامس من مسافة قريبة.