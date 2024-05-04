رد فعل نجم ليل تجاه عرض ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام موقف المدافع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل من الانتقال إلى ريال مدريد.

وقدم ريال مدريد عرضًا لليل بقيمة 30 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز بهدف التعاقد مع ليني يورو.

وذكر الصحفي ماريو كورتيغانا الذي يعمل في صحيفة "ذا أتلتيك" أن ريال مدريد يضغط من أجل التعاقد مع ليني هذا الصيف وليس صيف 2025.

وأضاف كورتيغانا أن ليني يورو البالغ من العمر 18 عامًا، منجذب جدًا لاهتمام ريال مدريد.

ومن المقرر أن يغادر ناتشو ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، ولذلك فإن الميرنغي يريد التعاقد مع ليني يورو.