"كويتية".. ما علاقة زوجة أكرم عفيف باحتفالية الساحر؟ (فيديو)

لفت أكرم عفيف، نجم منتخب قطر، الأنظار باحتفاله بهدفه الأول الذي أحرزه في شباك نظيره الأردني، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، في نهائي كأس آسيا 2023.

وسجل عفيف خلال المباراة 3 أهداف من ركلات جزاء ليتوج هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف.

وأصبح عفيف، البالغ 27 عاما، أول لاعب في تاريخ كأس آسيا يسجل في مباراتين نهائيتين.

وعقب تسديد عفيف للركلة الأولى بعد عرقلته من قبل لاعب الأردن عبد الله نصيب في الشوط الأول، وبعد رؤية الكرة تصطدم بالشباك، قرر أن يحتفل بهذه اللحظة بخدعة سحرية عن قرب.