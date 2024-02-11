"كويتية".. ما علاقة زوجة أكرم عفيف باحتفالية الساحر؟ (فيديو)
لفت أكرم عفيف، نجم منتخب قطر، الأنظار باحتفاله بهدفه الأول الذي أحرزه في شباك نظيره الأردني، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، في نهائي كأس آسيا 2023.
وسجل عفيف خلال المباراة 3 أهداف من ركلات جزاء ليتوج هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف.
وأصبح عفيف، البالغ 27 عاما، أول لاعب في تاريخ كأس آسيا يسجل في مباراتين نهائيتين.
وعقب تسديد عفيف للركلة الأولى بعد عرقلته من قبل لاعب الأردن عبد الله نصيب في الشوط الأول، وبعد رؤية الكرة تصطدم بالشباك، قرر أن يحتفل بهذه اللحظة بخدعة سحرية عن قرب.
وركض عفيف نحو الكاميرا وأخرج بطاقة تحمل صورته من جوربه، ليقوم بهزها وكأنها خدعة بصرية سحرية ليظهر حرف "S" باللغة الإنجليزية، ومع إعادة العرض بالحركة البطيئة سرعان ما كشفت الخدعة، حيث أظهرت الصور أن البطاقة مطوية، والتي انقلبت لتغيير الصورة.
وقال عفيف، عقب المباراة: "حرف (S) هو الحرف الأول من اسم زوجتي، إنها كويتية. مباراة اليوم كانت الأولى لها في الاستاد. الكأس ستظل في الدوحة سنخبر جماهيرنا بأن الأفضل لم يأت بعد".
وبات منتخب قطر خامس فريق يحتفظ باللقب الآسيوي بعد اليابان في عامي 2000 و2004 والسعودية عامي 1984 و1988 وإيران 1972 و1976 وكوريا الجنوبية 1956 و1960.