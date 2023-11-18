ليروي ساني يكسر الصمت بشأن انتقاله المحتمل إلى ليفربول أو مانشستر سيتي
كسر ليروي ساني نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، الصمت تجاه تقارير عودته إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى سواء إلى ناديه السابق مانشستر سيتي، أو الانضمام لفريق المدرب يورغن كلوب في ليفربول.
ليروي ساني لعب دور البطولة مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه من مانشستر سيتي قبل 3 سنوات، على الرغم من أن مستقبله مع عملاق الدوري الألماني أصبح، الآن، موضع تساؤل مع حرص ليفربول على التوقيع معه.
وكشف ليروي ساني أنه يؤجل محادثات العقد مع بايرن ميونيخ مع تزايد الشائعات حول انتقال محتمل إلى ليفربول.
وسُئل ساني عن مستقبله في مؤتمر صحفي قبل مباراة ألمانيا وتركيا الودية، لكنه رفض فرصة الكشف عن أي شيء".
وقال ساني: "لم أفكر في الأمر، يريد النادي إجراء مناقشات، ولكن في الوقت الحالي أريد التركيز على مباريات الموسم".
وأضاف: "أتحمل المزيد والمزيد من المسؤولية، داخل وخارج الملعب، أنا حقًا أحب الدور والموقف في الوقت الراهن. جوليان ناغلسمان يعرفني جيدًا، وأريد أن أرد له ذلك بعروض جيدة".
واختتم: "لقد قمت بإعداد جيد ولعبت بشكل سلس.. في الوقت الحالي، أستمتع حقًا بوقتي في النادي وفي المنتخب الوطني. لدي أهداف كبيرة. ولا أحد يعرف مصيره غدًا".
وتألق ساني مع بايرن منذ وصوله، العام 2020، وسجل 47 هدفًا في 151 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الألماني.
وظل ساني لاعبًا أساسيًا تحت قيادة توماس توخيل، حيث شارك أساسيًا في جميع مبارياته الـ11 في الدوري حتى الآن هذا الموسم.
لكن هناك شكوكًا متزايدة حول مستقبله في ملعب أليانز أرينا، مع دخول الألماني آخر 18 شهرًا من عقده.
ويبدو أن ليفربول هو وجهته الأكثر ترجيحًا، على الرغم من أن ساني نفسه أصر على حرصه على الاستمرار في التركيز خلال الموسم الحالي.
وكشفت صحيفة "ميرور فوتبول"، الشهر الماضي، أن ليفربول جعل ساني هدفه الأول ليحل محل محمد صلاح، حال أراد المهاجم المصري الرحيل.