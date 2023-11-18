ليروي ساني يكسر الصمت بشأن انتقاله المحتمل إلى ليفربول أو مانشستر سيتي

ليروي ساني لعب دور البطولة مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه من مانشستر سيتي قبل 3 سنوات، على الرغم من أن مستقبله مع عملاق الدوري الألماني أصبح، الآن، موضع تساؤل مع حرص ليفربول على التوقيع معه.

وكشف ليروي ساني أنه يؤجل محادثات العقد مع بايرن ميونيخ مع تزايد الشائعات حول انتقال محتمل إلى ليفربول.

وسُئل ساني عن مستقبله في مؤتمر صحفي قبل مباراة ألمانيا وتركيا الودية، لكنه رفض فرصة الكشف عن أي شيء".

وقال ساني: "لم أفكر في الأمر، يريد النادي إجراء مناقشات، ولكن في الوقت الحالي أريد التركيز على مباريات الموسم".

وأضاف: "أتحمل المزيد والمزيد من المسؤولية، داخل وخارج الملعب، أنا حقًا أحب الدور والموقف في الوقت الراهن. جوليان ناغلسمان يعرفني جيدًا، وأريد أن أرد له ذلك بعروض جيدة".

واختتم: "لقد قمت بإعداد جيد ولعبت بشكل سلس.. في الوقت الحالي، أستمتع حقًا بوقتي في النادي وفي المنتخب الوطني. لدي أهداف كبيرة. ولا أحد يعرف مصيره غدًا".