ليفربول يزاحم مانشستر سيتي على ليروي ساني

ساني كان هدفًا لليفربول في الفترة الأخيرة حيث يرغب المدرب الألماني يورغن كلوب في تعويض رحيل محمد صلاح "المحتمل" في عام 2024.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل فقط، مما يضعهم في موقف ضعيف أثناء محاولتهم تمديد إقامته.

وكشفت صحيفة (SportBild) أن فريق يورغن كلوب دخل بشكل مثير في السباق لإعادة ساني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وينافس ناديه السابق مانشستر سيتي.

واشترى بايرن ساني من مانشستر سيتي في صيف 2020 بعد أن سجل 39 هدفًا في 135 مباراة مع فريق بيب غوارديولا.

وقد سجل منذ ذلك الحين 47 هدفًا في 151 مباراة مع بايرن، الذي أضاف معه إلى مجموعته من الميداليات، وحصل على ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الألماني بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع مانشستر سيتي.

ويبدو أن موسمه الرابع مع بايرن سيكون الأفضل له حتى الآن، حيث إنه يسجل بمعدل مرة واحدة في كل مباراة أخرى بتسعة أهداف في 18 مباراة.