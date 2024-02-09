قطر والأردن.. أسباب تجعل النهائي العربي الأفضل منذ سنوات

المنظم في النهائي

كون الفريق المنظم موجود في المباراة النهائية فذلك أمر لم يتكرر في القرن الجديد سوى مرتين فقط، الأولى عام 2004 عندما لعبت الصين المنظمة أمام اليابان في النهائي، ويومها خسرت 1/3.

أما المرة الثانية فكانت في النسخة الخاصة بأستراليا في 2015 عندما فاز رفاق تيم كاهيل باللقب على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

أما هذه المرة فالأمر يختلف قليلًا فالنهائي عربي خالص على أرض عربية، ويحدث ذلك لأول مرة منذ 27 عامًا.

قوة هجوم المنتخبين

في 12 مباراة إجمالية خاضهما منتخب قطر ونظيره الأردن في النسخة الحالية من البطولة سجل المنتخبان فيما بينهما 23 هدفًا، بواقع 12 للنشامى و11 للعنابي.

وذلك العدد من الأهداف يبشر بنهائي مفتوح وممتع بالرغم من الحذر المنتظر من المنتخبين كما هي عادات النهائيات.

وتسجيل الفريقين لـ23 هدفا هو أمر غاب في السنوات الأخيرة، ففي النسخة الماضية امتلك منتخب قطر ومعه الإمارات 20 هدفًا فيما بينهما، وفي 2015 كان هناك إجمالي 19 هدفًا بين كوريا الجنوبية وأستراليا.