قرارات صارمة بعد أحداث شغب مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتخاذ عدد من القرارات الصارمة، بعد أحداث العنف التي شهدها ملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة، مساء الإثنين، خلال اللقاء الذي جمع بين شباب قسنطينة والضيف اتحاد العاصمة، المؤجل من الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري الجزائري، ومن بين القرارات المتخذة إقامة كل مباريات الجولتين المقبلتين من المسابقة خلف أبواب مغلقة.

وشهدت مباراة النادي الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة المؤجلة عن المرحلة الـ24 من الدوري الجزائري للمحترفين، يوم الإثنين، أعمال شغب واجتياح جماهير النادي المحلي لأرضية ملعب الشهيد حملاوي.

وفي بيان رسمي استنكر اتحاد الكرة الجزائري أعمال الشغب الخطيرة التي شهدتها المباراة، والتي أثارت استياءً واسعًا وسط الجزائريين بعد أن عاد شبح العنف إلى الملاعب الجزائرية، ولتخريب المشاغبين لملاعب جديدة.

وتعرض ملعب الشهيد حملاوي لعملية تخريب واسعة، طالت كراسي المدرجات التي تم تكسيرها وإشعال النيران فيها، فضلًا عن تخريب العديد من المرافق الأخرى، في وقت حدثت فيه اشتباكات بين مشجعي الناديين، أسفرت عن سقوط بعض الجرحى، وتم تداول فيديوهات أعمال الشغب تلك على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.