قرارات صارمة بعد أحداث شغب مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة
قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتخاذ عدد من القرارات الصارمة، بعد أحداث العنف التي شهدها ملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة، مساء الإثنين، خلال اللقاء الذي جمع بين شباب قسنطينة والضيف اتحاد العاصمة، المؤجل من الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري الجزائري، ومن بين القرارات المتخذة إقامة كل مباريات الجولتين المقبلتين من المسابقة خلف أبواب مغلقة.
وشهدت مباراة النادي الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة المؤجلة عن المرحلة الـ24 من الدوري الجزائري للمحترفين، يوم الإثنين، أعمال شغب واجتياح جماهير النادي المحلي لأرضية ملعب الشهيد حملاوي.
وفي بيان رسمي استنكر اتحاد الكرة الجزائري أعمال الشغب الخطيرة التي شهدتها المباراة، والتي أثارت استياءً واسعًا وسط الجزائريين بعد أن عاد شبح العنف إلى الملاعب الجزائرية، ولتخريب المشاغبين لملاعب جديدة.
وتعرض ملعب الشهيد حملاوي لعملية تخريب واسعة، طالت كراسي المدرجات التي تم تكسيرها وإشعال النيران فيها، فضلًا عن تخريب العديد من المرافق الأخرى، في وقت حدثت فيه اشتباكات بين مشجعي الناديين، أسفرت عن سقوط بعض الجرحى، وتم تداول فيديوهات أعمال الشغب تلك على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
بيان اتحاد الكرة
وقرر الاتحاد الجزائري اتخاذ تدابير صارمة وإجراءات عقابية مشددة، فضلًا عن توعده للمشاغبين، وجاء في البيان: "يعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أسفه لأعمال العنف والتخريب التي وقعت في ملعب الشهيد حملاوي".
وأضاف: "لا يمكن تجاهل شغب الملاعب في الجزائر وهذه السلوكيات غير المقبولة والمستهجنة التي تشوّه صورة الكرة المحلية، ولهذا من الضروري مكافحة هذه الآفة بقوة ومنع المخرّبين والمشاغبين من تشويه كرة القدم الجزائرية"، قبل أن يشير إلى اتخاذ إجراءات فورية في الجولات الثلاث المتبقية من الموسم الجاري.
اتخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرارات صارمة في محاولة منه لمكافحة شغب الجماهير قبل ثلاث جولات من اختتام موسم 2023/24 في دوري المحترفين، وجاء في بيان اتحاد الكرة: "اجتمعت لجنة الطوارئ بالاتحاد واتخذت القرارات التالية: كإجراء احترازي، ستقام المرحلتان المقبلتان من الدوري (28 و29) دون جمهور في جميع المباريات (16 مباراة في المجموع)".
وأضاف: "هذا القرار تعبير عن استنكار عائلة كرة القدم الجزائرية لتزايد أعمال العنف في الملاعب".
وتابع: "كما تقرر منع سفر المشجعين لحضور المباريات خارج ملعبهم في الجولة الـ30 والأخيرة من الموسم"، ودعا الاتحاد الجزائري اللجنة التأديبية للتعامل مع ما حدث بملعب الشهيد حملاوي بالصرامة اللازمة.
وشدد البيان: "يطلب من اللجنة التأديبية التعامل مع شغب الملاعب بالجزائر وهذه الوقائع الخطيرة بأكبر قدر من الصرامة والاجتهاد وإصدار الإجراءات التأديبية اللازمة"، وتابع: "مع فتح تحقيق في ظروف تنظيم وسير هذا اللقاء (النادي القسنطيني واتحاد العاصمة)، ويلتزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل حازم باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على ظاهرة العنف وضمان بقاء الملاعب مكانًا للتعايش والاحترام المتبادل".
واختتم البيان: "يدعو الاتحاد الجزائري لكرة القدم كافة الجهات المعنية، خاصة لاعبي كرة القدم والصحافة الرياضية، إلى تقديم مساعدتهم في تعزيز قيم الروح الرياضية النبيلة".
وتعادل النادي القسنطيني مع اتحاد العاصمة بهدف لمثله، ليفوّت على نفسه فرصة الانفراد بوصافة جدول ترتيب الدوري الجزائري للمحترفين، والاقتراب من هدف التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، حيث بات يملك في رصيده 49 نقطة مناصفة مع شباب بلوزداد، ما يقلّص حظوظه في تحقيق هدفه الموسمي، بعد تفريطه في نقاط هذه المباراة المهمة.