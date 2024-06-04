فوضى وشغب وأحداث مؤسفة تتصدر مواجهة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة (فيديو)
شهد ملعب (الشهيد حملاوي) أحداثًا مؤسفة بعد تعادل شباب قسنطينة وضيفه اتحاد العاصمة بنتيجة 1-1 ، اليوم الاثنين ، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الجزائري.
وشهد ملعب المباراة فوضى عارمة وأعمال شغب وتخريب وتحطيم للمقاعد والمرافق ثم اجتياح المشجعين لأرضية الملعب ما أسفر عن عشرات الجرحي بين المشجعين وقوات الأمن.
واقتنص اتحاد العاصمة تعادلًا مثيرًا بنتيجة 1-1 في الرمق الأخير أمام شباب قسنطينة في مباراة مؤجلة بالدوري الجزائري على ملعب الشهيد حملاوي.
وأخفق شباب قسنطينة في الانفراد بالمركز الثاني الذي يتقاسمه مع شباب بلوزداد برصيد 49 نقطة لكل منهما وهو المركز المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بينما أوقف اتحاد العاصمة صاحب المركز الرابع نزيف النقاط بينما حسم مولودية الجزائر لقب الدوري بالفعل.
وانتظر شباب قسنطينة الذي تحسن أداء لاعبيه في الشوط الثاني حتى الدقيقة 57 ليفك شفرة دفاع الفريق العاصمي بعد تمريرة رائعة من إبراهيم ديب نحو رأس ميلود ربيعي الذي وضع الكرة في الزاوية البعيدة لحارس اتحاد العاصمة كمال سوفي.
وبينما كانت المباراة في طريقها للنهاية بهذه النتيجة نجح سيكو كوناتي في الدقيقة 90 في إدراك التعادل بعد تلقيه تمريرة من أكرم جحنيط ليضع الكرة في الشباك.