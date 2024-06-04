فوضى وشغب وأحداث مؤسفة تتصدر مواجهة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة (فيديو)

شهد ملعب (الشهيد حملاوي) أحداثًا مؤسفة بعد تعادل شباب قسنطينة وضيفه اتحاد العاصمة بنتيجة 1-1 ، اليوم الاثنين ، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الجزائري.

وشهد ملعب المباراة فوضى عارمة وأعمال شغب وتخريب وتحطيم للمقاعد والمرافق ثم اجتياح المشجعين لأرضية الملعب ما أسفر عن عشرات الجرحي بين المشجعين وقوات الأمن.