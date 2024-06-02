مفاجأة.. النصر يفاوض مهاجمًا بديلًا لرونالدو

وبحسب تلك المصادر فإن هذا القرار يتوقف على استمرار المدرب الحالي لويس كاسترو، إذ إنه من طالب الإدارة بذلك.

وتبحث إدارة نادي النصر التخلي عن عدد من محترفي الفريق لإفساح المجال للتعاقد مع أجانب جدد إذ سيتم التخلي عن نحو 4 لاعبين.

ومن أبرز الأسماء المتوقع رحيلها حال استمرار المدرب البرتغالي أندرسون تاليسكا وإيمريك لابورت وساديو ماني بالإضافة للحارس الذي رحل بالفعل ديفيد أوسبينا.

وفشل نادي النصر الموسم الحالي في تحقيق ما تصبو إليه جماهير الفريق؛ إذ فشل في تحقيق لقب الدوري كذلك لقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وبالتالي كأس السوبر إضافة لخروجه من البطولة الآسيوية.

وتنوي إدارة النصر التعاقد مع حارس مرمى أجنبي إضافة لمدافع وظهير أيسر ولاعبين خط وسط.