نجم مانشستر سيتي يغيب عن تشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا

وجه المدرب دوريفال جونيور، الذي تولى تدريب البرازيل في يناير كانون الثاني الماضي، الدعوة لرافائيل حارس مرمى فريق ساو باولو بدلا من إيدرسون حارس مانشستر سيتي المصاب.

وتعرض إيدرسون لإصابة بكسر في محجر العين عندما اصطدم مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنهام هوتسبير خلال فوز سيتي 2-صفر خارج ملعبه الأسبوع الماضي ضمن الدوري الإنجليزي، ليغادر الملعب قبل أن يتم الاستغناء عنه من قبل مدرب منتخب بلاده قبل أقل من شهر على انطلاق كوبا أمريكا.

وتغيب إيدرسون عن مباراة فريقه الأخيرة الأحد أمام وست هام والتي فاز فيها السيتي (3 ـ 1) ليتوج باللقب الرابع على التوالي.

واستدعت البرازيل ثلاثة لاعبين إضافيين إلى تشكيلتها المشاركة في بطولة كوبا أمريكا بعدما سمح اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (الكونميبول) للمنتخبات المشاركة في البطولة بزيادة عدد اللاعبين من 23 إلى 26 لاعبا، كما استبدلت أيضا حارس المرمى المصاب إيدرسون.