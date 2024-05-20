نجم مانشستر سيتي يغيب عن تشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا
وجه المدرب دوريفال جونيور، الذي تولى تدريب البرازيل في يناير كانون الثاني الماضي، الدعوة لرافائيل حارس مرمى فريق ساو باولو بدلا من إيدرسون حارس مانشستر سيتي المصاب.
وتعرض إيدرسون لإصابة بكسر في محجر العين عندما اصطدم مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنهام هوتسبير خلال فوز سيتي 2-صفر خارج ملعبه الأسبوع الماضي ضمن الدوري الإنجليزي، ليغادر الملعب قبل أن يتم الاستغناء عنه من قبل مدرب منتخب بلاده قبل أقل من شهر على انطلاق كوبا أمريكا.
وتغيب إيدرسون عن مباراة فريقه الأخيرة الأحد أمام وست هام والتي فاز فيها السيتي (3 ـ 1) ليتوج باللقب الرابع على التوالي.
واستدعت البرازيل ثلاثة لاعبين إضافيين إلى تشكيلتها المشاركة في بطولة كوبا أمريكا بعدما سمح اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (الكونميبول) للمنتخبات المشاركة في البطولة بزيادة عدد اللاعبين من 23 إلى 26 لاعبا، كما استبدلت أيضا حارس المرمى المصاب إيدرسون.
وقال دوريفال جونيور في مقطع فيديو نشره الاتحاد البرازيلي للعبة "جميع اللاعبين، بغض النظر عن موعد استدعائهم، يصلون على قدم المساواة للتنافس والقتال من أجل مكان في التشكيلة الأساسية".
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان اليوم الأحد إن بريمر مدافع يوفنتوس، وإيدرسون لاعب وسط أتلانتا، وبيبي مهاجم بورتو أضيفوا إلى التشكيلة.
وأعلن المدرب دوريفال الذي خلف فرناندو دينيز بعد مسيرة مخيبة لمنتخب السامبا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تشكيلة ضمت 23 لاعبا في وقت سابق هذا الشهر، ومن بين اللاعبين الموهبة الصاعدة إندريك (17 عاما) لكن دون عدد من اللاعبين المخضرمين أمثال لاعب الوسط كاسيميرو أو المهاجمين ريتشارليسون وجابرييل جيسوس.
وتلعب البرازيل مباراتين وديتين أمام المكسيك في الثامن من يونيو ثم أمام أمريكا بعدها بأربعة أيام ضمن الاستعدادات لخوض كوبا أمريكا.
وتستهل البرازيل الفائزة باللقب تسع مرات مشوارها في كوبا أمريكا بمواجهة كوستاريكا يوم 24 يونيو حزيران قبل أربعة أيام من اللعب أمام باراجواي ثم تواجه كولومبيا في الثاني من يوليو تموز.
ويشارك منتخب السيلساو في "كوبا أمريكا" 2024 التي تدور في الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين بمشاركة 16 منتخبا، وسيكون هدف البرازيل فيها الإحراز على لقبه القاري العاشر في تاريخ المسابقة واسترجاع اللقب الذي فرط فيه لغريمه الأرجنتيني في النسخة الماضية 2021.