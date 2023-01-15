غضب في الزمالك بسبب ظهور بعض لاعبي الفريق في "جلسات إزالة الشعر"
أثار الثلاثي عبدالله جمعة ومصطفى شلبي ومحمد صبحي، لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، غضب جماهير فريقهم والمسؤولين؛ بسبب ظهورهم في "جلسات إزالة الشعر" بأحد المراكز المتخصصة قبيل مباراة هامة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
وكان الثلاثي محمد صبحي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي نشروا خلال الساعات القليلة الماضية صورًا لهم خلال خضوعهم لجلسة إزالة الشعر بالليزر، ما تسبب في غضب الجماهير؛ بسبب ارتباط الفريق بمواجهتي بيراميدز والأهلي في بطولتي الكأس والدوري.
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، مساء غد الإثنين، في نصف نهائي كأس مصر عن موسم 2022، ثم مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري، يوم السبت المقبل.
وبعد هذا الغضب الجماهيري قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، توقيع غرامة على الثلاثي بخصم مبلغ 300 ألف جنيه بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واستندت إدارة الكرة على لائحة الفريق، والتي تمت مخالفتها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أمور خارج نطاق الفريق.
وفي نفس الوقت يدرس الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا استبعاد مصطفى شلبي من التشكيل الأساسي خلال مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في كأس مصر لهذا السبب أيضًا.
وسيسعى الزمالك للعودة إلى درب الانتصارات، عندما يلتقي غداً الإثنين مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، بينما سيخوض الأهلي مواجهة أخرى أمام سموحة، الثلاثاء المقبل.
وانطلقت بالفعل منافسات كأس مصر للموسم الجاري، بعدما تأجلت مباريات عديدة في نسخة الموسم الماضي ولم يتم استكمالها بعد.
ولم يحقق الزمالك أي فوز في آخر ثلاث مباريات، إذ خسر أمام أسوان، وتعادل مع الداخلية، والاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز.
لكن الزمالك يأمل في إنهاء سلسلة النتائج المخيبة أمام بيراميدز الذي لم يسبق له الفوز بالكأس، والذي سيكون بقيادة المدرب جيمي باتشيكو في أول مواجهة أمام الفريق الذي كان يقوده في 2020.
وقال الزمالك إن مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا حذر فريقه من خطورة لاعبي بيراميدز، مطالباً بضرورة تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.
وأضاف: "فيريرا وضع برنامجاً تأهيلياً للثنائي عبدالله جمعة وأحمد فتوح للدفع بهما أو بأحدهما أمام بيراميدز".
وتزداد نسبة مشاركة فتوح بالتشكيلة الأساسية أمام بيراميدز، بعدما شارك محمد عبدالشافي في المباراتين السابقيتين.