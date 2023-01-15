غضب في الزمالك بسبب ظهور بعض لاعبي الفريق في "جلسات إزالة الشعر"

وسيسعى الزمالك للعودة إلى درب الانتصارات، عندما يلتقي غداً الإثنين مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، بينما سيخوض الأهلي مواجهة أخرى أمام سموحة، الثلاثاء المقبل.

وانطلقت بالفعل منافسات كأس مصر للموسم الجاري، بعدما تأجلت مباريات عديدة في نسخة الموسم الماضي ولم يتم استكمالها بعد.

ولم يحقق الزمالك أي فوز في آخر ثلاث مباريات، إذ خسر أمام أسوان، وتعادل مع الداخلية، والاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز.

لكن الزمالك يأمل في إنهاء سلسلة النتائج المخيبة أمام بيراميدز الذي لم يسبق له الفوز بالكأس، والذي سيكون بقيادة المدرب جيمي باتشيكو في أول مواجهة أمام الفريق الذي كان يقوده في 2020.

وقال الزمالك إن مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا حذر فريقه من خطورة لاعبي بيراميدز، مطالباً بضرورة تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "فيريرا وضع برنامجاً تأهيلياً للثنائي عبدالله جمعة وأحمد فتوح للدفع بهما أو بأحدهما أمام بيراميدز".

وتزداد نسبة مشاركة فتوح بالتشكيلة الأساسية أمام بيراميدز، بعدما شارك محمد عبدالشافي في المباراتين السابقيتين.