ترتيب الدوري المصري: الزمالك يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام الاتحاد السكندري
واصل نادي الزمالك نزيف النقاط في الدوري المصري، واكتفى بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.
وفرض التعادل السلبي على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وفشل الزمالك بفك شفرة دفاع الاتحاد، ليفقد نقطتين جديدتين، حيث فقد 7 نقاط في آخر 3 مباريات، ليبتعد خطوة أخرى عن صراع الصدارة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 26 نقطة في المركز الثالث، أما الاتحاد فله 19 نقطة في المركز الخامس.
تعادل قاتل لبيراميدز
وفي نفس الجولة خطف فريق بيراميدز تعادلًا مثيرًا من فيوتشر، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.
وضع محمد رضا بوبو فريق فيوتشر في المقدمة عن طريق ركلة جزاء ببراعة، في الدقيقة 21.
وعادل إبراهيم عادل النتيجة لمصلحة بيراميدز في الدقيقة 80.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.
وظل بيراميدز في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
تعادل مثير بين الداخلية والبنك الأهلي
نجح محمد هلال بتسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة ليقود البنك الأهلي للتعادل 3-3 مع الداخلية على ملعب بتروسبورت في واحدة من أكثر مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إثارة هذا الموسم اليوم الأربعاء.
وتعادل البنك الأهلي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري، فيما حصد الداخلية نقطته الثالثة من آخر 4 مباريات.
وتقدم هلال للبنك الأهلي في الدقيقة 34 بعدما استغل الخروج الخاطئ للحارس رضا السيد من مرماه، لكن سمير فكري واصل التألق، بعدما سجل في المباراة الماضية ضد الزمالك، وهزَّ شباك الضيوف في الدقيقة 41 بعدما وضع الكرة من الحارس محمد أبو جبل.
وفي الدقيقة 49 أضاف بركات حجاج الهدف الثاني بعدما حول ركنية سمير فكري برأسه في المرمى.
لكن البديل موسى دياوارا تعادل للبنك الأهلي مجددًا بعدما أطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى لرضا السيد في الدقيقة 66.
إلا أن مصطفى فوزي أعاد الداخلية للتقدم في الدقيقة 70 عقب حصوله على تمريرة طولية من رضا السيد مرت من مدافعي البنك الأهلي لينفرد بالمرمى ويسجل.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، تسبب أحمد سيد عبد النبي مدافع الداخلية في ركلة جزاء سددها هلال لكن رضا السيد تصدى لها ليبدو وأن الداخلية في طريقه لتحقيق انتصاره الثاني في الدوري.
لكن حكم اللقاء أعاد الركلة لينجح هلال في تسجيلها ويظفر بنقطة للبنك الأهلي.
ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 12 نقط من 13 مباراة في المركز 14 أما الداخلية فظل في المركز 16 بعدما جمع 10 نقاط من 13 مباراة.
ثنائية لحسام حسن تصعد بسموحة للمركز 11
وسجل حسام حسن هدفين ليقود سموحة للفوز 2-1 على طلائع الجيش في المبارة التي أقيمت في نفس التوقيت على استاد الإسكندرية.
ومن ضربة رأس سجل حسام حسن، العائد لسموحة على سبيل الإعارة من الأهلي، الهدف الأول في الدقيقة 24 بعدما حول ركنية شريف رضا في مرمى الحارس عمر رضوان.
وتعادل الجيش عن طريق أحمد أيمن منصور في الدقيقة 50 بعدما استغل خطأ الهاني سليمان حارس سموحة في التعامل مع ركنية أحمد سمير.
وعاد حسام حسن وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80 من تسديدة قوية على يسار عمر رضوان.
ورفع سموحة رصيده إلى 13 نقطة من 13 مباراة ليتقدم للمركز 11 ويتفوق بفارق الأهداف على الجيش صاحب المركز 12.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: