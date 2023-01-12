ترتيب الدوري المصري: الزمالك يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام الاتحاد السكندري

واصل نادي الزمالك نزيف النقاط في الدوري المصري، واكتفى بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.

وفرض التعادل السلبي على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وفشل الزمالك بفك شفرة دفاع الاتحاد، ليفقد نقطتين جديدتين، حيث فقد 7 نقاط في آخر 3 مباريات، ليبتعد خطوة أخرى عن صراع الصدارة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 26 نقطة في المركز الثالث، أما الاتحاد فله 19 نقطة في المركز الخامس.