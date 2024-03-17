حقيقة طلب أشرف حكيمي الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية حقيقة التقارير التي أشارت إلى رغبة أشرف حكيمي في الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبعد عودته من مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا، شارك حكيمي في 8 مباريات مع سان جيرمان، بواقع 5 في الدوري الفرنسي، و2 في دوري أبطال أوروبا، وأخرى في كأس فرنسا.

لكن بصمته غابت بشكل كبير، حيث اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة فقط، رغم أنه من أفضل لاعبي العالم في مركزه، بفضل تميزه في أداء المهام الهجومية.