حقيقة طلب أشرف حكيمي الرحيل عن باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية حقيقة التقارير التي أشارت إلى رغبة أشرف حكيمي في الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبعد عودته من مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا، شارك حكيمي في 8 مباريات مع سان جيرمان، بواقع 5 في الدوري الفرنسي، و2 في دوري أبطال أوروبا، وأخرى في كأس فرنسا.
لكن بصمته غابت بشكل كبير، حيث اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة فقط، رغم أنه من أفضل لاعبي العالم في مركزه، بفضل تميزه في أداء المهام الهجومية.
وقالت صحيفة "لو باريزيان"، إن "أشرف حكيمي لم يخبر مسؤولي باريس سان جيرمان رغبته في الرحيل، رغم وجود شائعات بشأن قرب انتقاله إلى ريال مدريد، لمزاملة صديقه كيليان مبابي، الذي بات على مقربة من ارتداء قميص الميرنغي الموسم المقبل".
وأوضحت الصحيفة، أن "مقربين من اللاعب قالوا عند سؤالهم عن مستقبله: هذا الأمر ليس مطروحًا للنقاش، كل ما يُقال مجرد شائعات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "باريس سان جيرمان فتح المحادثات مع حكيمي لتجديد عقده؛ إذ تسير المفاوضات بشكل جيد بين مختلف الأطراف".
وأكدت: "في باريس سان جيرمان يرغبون بتمديد عقد اللاعب المغربي حتى 2028 أو 2029، وحكيمي غير منفتح على الخروج من ناديه".
وينتهي عقد حكيمي في صيف 2026، وهو ما يجعل ريال مدريد يحاول إغراء باريس سان جيرمان، للتخلي عنه حتى لا يرحل دون مقابل بنهاية عقده.
باريس سان جيرمان كان قد تعاقد مع حكيمي في صيف 2021 قادمًا من إنتر ميلان مقابل 70 مليون يورو، بعد أن تألق في صفوف النيرازوري، وقبل ذلك في بروسيا دورتموند، منذ رحيله عن ريال مدريد في 2018.