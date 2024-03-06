هبة عبوك تكشف تفاصيل مثيرة حول انفصالها عن أشرف حكيمي
كشفت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، زوجة الدولي المغربي أشرف حكيمي السابقة، تفاصيل مثيرة وجديدة حول أسباب انفصالها عن نجم نادي باريس سان جيرمان.
وكانت هبة قد انفصلت عن حكيمي وقررت الدخول في إجراءات الطلاق، بعد اتهام الأخير باغتصاب شابة فرنسية، في فبراير من العام الماضي.
وقالت عبوك، في تصريحات لجريدة (AS) الإسبانية عن طلاقها من حكيمي: "مررت بأسوأ سنة في حياتي لكنها انتهت، أولويتي في الحياة دائما هم أطفالي، لقد اتخذت قرار الانفصال من أجلهم فقط".
وعن سبب الطلاق قالت: "الخيانة، فهي تقتل الحب، غفرت الخيانة الزوجية أكثر من مرة، ولكن لم أعد أتحمل".
وأوضحت: "نحن نرتكب الكثير من الأخطاء لكن أحيانا هناك أخطاء يجب على المرء أن يفكر في نفسه بعد حدوثها، وهناك أخطاء يصعب تجاوزها".
وواصلت: "لقد فكرت في الموضوع كثيرا، وناقشت الموضوع مع نفسي، ومع حكيمي أيضًا".
وعن سبب عدم حديثها في الفترة الماضية، قالت: "كنت متحفظة بشأن حياتي، إن قرار الانفصال اتخذته لأكون حرة، وألا تكون حياتي موضوعًا للحديث على ألسنة الآخرين، حياتي ملكي لي وحدي".
يذكر أن هبة عبوك رفعت دعوى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية، وفق صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية.
هبة عبوك طالبت طليقها، نجم الكرة المغربية أشرف حكيمي، بدفع 10 ملايين يورو (11 مليون دولار تقريبا).
ويأتي ذلك خلافاً لما تم الحديث عنه، أخيراً، بأن الفنانة لا تفكر بالأمور المادية، وأن "صحة أطفالها" هي كل ما يهمها.
كما تأتي هذه الأنباء بعد أن تبين للممثلة أن ثروة طليقها بأكملها باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى "تغيير جذري في شروط أية تسوية محتملة للطلاق".