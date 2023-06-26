رسميا.. الشارقة يتعاقد مع التونسي فراس بالعربي
أعلن نادي الشارقة، رسميا اليوم الإثنين، التعاقد مع الدولي التونسي فراس بالعربي.
وكتب الشارقة عبر حسابه في موقع "تويتر": "مـلك جديـد ينضـم لقلعـة البطـولات، نرحب بانضمام الدولي التونسي فراس بالعربي (27 عاما) إلى صفوف فريقنا بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم".
ولعب فراس بالعربي لأندية مستقبل المرسي والبنزرتي والنجم الساحلي في تونس وانتقل للفجيرة في 2020، ولعب له موسما قبل أن ينتقل إلى عجمان في 2021.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن بالعربي لعب 31 مباراة الموسم الماضي مع عجمان سجل فيها 16 هدفا وصنع 10.
وكان الشارقة قد أعلن رحيل المدافع البرازيلي غوستافو أليكس وصانع اللعب ريان يسلم بعد انتهاء عقد الثنائي.
وأسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تأهل الشارقة، مباشرة إلى الدور ربع النهائي ويستضيف الشارقة الفائز من مباراة خورفكان مع ضيفه اتحاد كلباء، في الدور ثمن النهائي.
واحتل الشارقة المركز السابع في ترتيب دوري أدنوك الموسم الماضي وحصد نقطة من مباراة.
ونال الشارقة لقب كأس رئيس الدولة بالفوز على العين في النهائي بضربات الترجيح، وفاز على العين أيضا في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.