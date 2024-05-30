عقوبة سرية؟.. جدل مع أنباء استبعاد الشوالي من نهائي أبطال أوروبا
ترددت أنباء قوية حول استبعاد المعلق التونسي عصام الشوالي من جانب إدارة قنوات (بي إن سبورتس) القطرية من التعليق على مباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني بالدور النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي البطولة القارية.
وانتشرت أنباء قوية حول اختيار الثنائي حفيظ دراجي وخليل البلوشي من أجل التعليق على مباراة نهائي دوري الأبطال وعدم اختيار الشوالي لهذه المباراة.
ومع تداول هذه الأنباء ، حلل بعض المتابعين الأمر بأن هناك بعض الكواليس وراء استبعاد الشوالي من التعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا.
وربط البعض بين هذه الأنباء والأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعد تعليق الشوالي على مباراة الإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.
وتلفظ الشوالي بـ(لفظ خارج) في اللغة العامية المصرية عقب سقوط أحد لاعبي الترجي في منطقة الجزاء بعد التحام مع كريم فؤاد لاعب الأهلي قبل دقائق من نهاية اللقاء بفوز الفريق المصري بنتيجة 1-0 وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.
ولم تعلن قنوات (بي إن سبورتس) بشكل رسمي أي عقوبات ضد عصام الشوالي، ولكن البعض ذهب إلى احتمالية أن يكون استبعاد المعلق التونسي من التعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا بمنزلة عقوبة سرية.