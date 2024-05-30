عقوبة سرية؟.. جدل مع أنباء استبعاد الشوالي من نهائي أبطال أوروبا

وانتشرت أنباء قوية حول اختيار الثنائي حفيظ دراجي وخليل البلوشي من أجل التعليق على مباراة نهائي دوري الأبطال وعدم اختيار الشوالي لهذه المباراة.

ومع تداول هذه الأنباء ، حلل بعض المتابعين الأمر بأن هناك بعض الكواليس وراء استبعاد الشوالي من التعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا.

وربط البعض بين هذه الأنباء والأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعد تعليق الشوالي على مباراة الإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.