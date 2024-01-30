كوت ديفوار تُجرد السنغال من لقب أمم أفريقيا وتصعد لدور الـ8
جرّد منتخب كوت ديفوار، نظيره السنغالي من لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد أن فاز عليه 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في نهاية الوقتين الأصلي والإضافي ليتقدم البلد المضيف إلى دور الثمانية.
تنتظر كوت ديفوار الفائز من المواجهة التي تجمع مالي وبوركينا فاسو
وكان السنغال حاملا للقب أمم أفريقيا للنسخة الماضية، وفقد اللقب على يد كوت ديفوار أصحاب الأرض.
وافتتح حبيب ديالو التسجيل في الدقيقة الرابعة، وفل المنتخب السنغالي في هز الشباك بعد ذلك.
بينما أدرك فرانك كيسي التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ليفرض وقتا إضافيا لم ينجح فيه الفريقان في فض الاشتباك ليحتكما إلى ركلات الترجيح.
وأهدر المدافع موسى نياكاتي ركلة الترجيح الثالثة إذ سددها في القائم بينما نجح فرانك كيسي في تسجيل الركلة الخامسة والحاسمة.
وفي دور الثمانية، تنتظر كوت ديفوار الفائز من المواجهة التي تجمع مالي وبوركينا فاسو