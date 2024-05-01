مودريتش يحطم رقم أسطورة ريال مدريد في دوري الأبطال
دخل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، تاريخ النادي عندما أصبح، الثلاثاء، أكبر لاعب يشارك في مباراة بدوري الأبطال على مر تاريخ النادي الملكي.
وبدخوله بديلا في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ، الثلاثاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2 ـ 2) أصبح مودريتش (38 عامًا و7 أشهر) أكبر اللاعبين سنا يشارك في مباراة في دروي الأبطال، محطما رقما ظل صامدا لعدة عقود.
وأصبح الدولي الكرواتي، الذي ينتهي عقده مع الريال في يونيو 2024، أكبر لاعب يرتدي قميص النادي الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعمر 38 عامًا و234 يومًا، محطما رقم الأسطورة فيرينك بوشكاش، الذي كان يحمل هذا الرقم القياسي قبل مباراة بايرن والريال بعمر 38 عاما و6 أشهر.
وتوج مودريتش، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018، بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريال في خمس مناسبات، سنوات 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.
وبدأت مسيرة مودريتش في مدريد عام 2012 قادما من توتنهام الإنجليزي، وخاض حتى الآن ما يقارب 530 مباراة، سجل خلالها 40 هدفا، كما أحرز عديد الألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي.
وينتهي عقد مودريتش في يونيو 2024، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن وجهته المقبلة ستكون الدوري السعودي.