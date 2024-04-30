أهداف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (فيديو)

سجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي آرسنال في ربع النهائي، بينما تأهل ريال مدريد إلى الدور ذاته بعد تخطي مانشستر سيتي.

وجاء الهدف عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23، والذي تلقّى كرة بينية متقنة من توني كروس وضعته في مواجهة حارس بايرن ميونخ ليسجل ببراعة.