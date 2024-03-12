نجوم ريال مدريد يكشفون عن لقب أردا غولر

وكما كان متوقعًا، نشر اللاعب التركي عبر حسابه على "إنستغرام" بعض الصور التي تُظهر احتفاله في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وكتب: "لنبدأ. هلا مدريد".

وأعرب معظم زملاء أردا غولر، إن لم يكن جميعهم، عن سعادتهم بتسجيله هدفه الأول بقميص ريال مدريد.

وكتب لوكاس فاسكيز ورودريغو: "هيا بنا"، بينما كشف بيلينغهام، وإبراهيم، وكورتوا، عن اللقب الذي يطلقونه على غولر في غرفة ملابس ريال مدريد، وهو "Abiiii".

وتعني هذه الكلمة "أخي الصغير" باللغة التركية، وتشير بعض المصادر إلى أن روديغر هو صاحب هذا اللقب المميز، نظرًا لمعرفته ببعض عادات الثقافة التركية.