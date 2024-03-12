نجوم ريال مدريد يكشفون عن لقب أردا غولر
كشف نجوم ريال مدريد عن اللقب الذي قاموا بإطلاقه على التركي أردا غولر داخل غرفة خلع الملابس.
وانهالت التعليقات على غولر من قِبل زملائه عقب أول أهدافه مع ريال مدريد خلال الفوز الكبير على سيلتا فيغو برباعية نظيفة.
وحصل اللاعب التركي، الذي لا يحظى بالعديد من الفرص، على فرصة تسجيل هدفه الأول بقميص ريال مدريد بعد استغلاله لهدية من داني سيبايوس ليجد نفسه بمفرده أمام غويتا، الذي راوغه ببراعة قبل أن يسدد الكرة في الشباك.
وبعد المباراة، بحث زملاؤه، الذين يدركون صعوبة موقف اللاعب الشاب، عنه بحماس لتهنئته على إنجازه.
وكما كان متوقعًا، نشر اللاعب التركي عبر حسابه على "إنستغرام" بعض الصور التي تُظهر احتفاله في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وكتب: "لنبدأ. هلا مدريد".
وأعرب معظم زملاء أردا غولر، إن لم يكن جميعهم، عن سعادتهم بتسجيله هدفه الأول بقميص ريال مدريد.
وكتب لوكاس فاسكيز ورودريغو: "هيا بنا"، بينما كشف بيلينغهام، وإبراهيم، وكورتوا، عن اللقب الذي يطلقونه على غولر في غرفة ملابس ريال مدريد، وهو "Abiiii".
وتعني هذه الكلمة "أخي الصغير" باللغة التركية، وتشير بعض المصادر إلى أن روديغر هو صاحب هذا اللقب المميز، نظرًا لمعرفته ببعض عادات الثقافة التركية.
كان غولر قد قال عقب المباراة: "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا، إنه أفضل نادٍ في العالم، وعلى الرغم من صعوبة الأمر، أعتقد أنني أملك الجودة والشخصية اللازمة للارتقاء إليه".
ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الوصيف، و8 عن برشلونة الثالث.