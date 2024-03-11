بعد هدفه الأول مع ريال مدريد.. هل يسير أردا غولر على درب أوزيل؟

يسجل مثل مسعود أوزيل

في مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، مساء الأحد، سجل غولر أول أهدافه بقميص الفريق الملكي، منذ أن انضم لصفوف الفريق في الصيف الماضي.

غولر الذي تتابعه الجماهير التركية كما فعلت من قبل مع مسعود أوزيل كان هدفه هو الرابع ومجرد تحصيل حاصل بالنسبة للملكي، لكن ليس بالنسبة له هو شخصيًّا.

أهمية هدف غولر تتخطى أنه مجرد هدف سجله في مسيرته التي ستشهد الكثير من الأهداف على الأرجح، لكن لكونه هدفه الأول على الإطلاق مع الملكي، ولكونه جاء على طريقة أسطورته مسعود أوزيل.

فقد انتشر مقطع لأحد أهداف أوزيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول البعض أن ذلك هو أول أهداف أوزيل مع ريال مدريد، لكنه لم يكن كذلك، رغم ذلك فهناك تشابه كبير بين الهدفين.