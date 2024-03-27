رفض استئناف برشلونة بشأن إيقاف تشافي

تلقى نادي برشلونة صدمة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد رفضها الاستئناف الذي تقدمت به إدارة البلوغرانا لرفع عقوبة إيقاف المدير الفني، تشافي هيرنانديز.

وحصل تشافي على عقوبة من لجنة المسابقات قبل أسبوع بالإيقاف لمدة مباراتين بسبب طرده من قِبل الحكم في مواجهة أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وقدَّم برشلونة استئنافًا من أجل إلغاء أو تقليل عقوبة تشافي، حيث حاول التركيز على وجود خطأ في تقرير الحكم، خوسيه ماريا سانشيز ولكن لم يكن كافيًا.