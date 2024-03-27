رفض استئناف برشلونة بشأن إيقاف تشافي
تلقى نادي برشلونة صدمة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد رفضها الاستئناف الذي تقدمت به إدارة البلوغرانا لرفع عقوبة إيقاف المدير الفني، تشافي هيرنانديز.
وحصل تشافي على عقوبة من لجنة المسابقات قبل أسبوع بالإيقاف لمدة مباراتين بسبب طرده من قِبل الحكم في مواجهة أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.
وقدَّم برشلونة استئنافًا من أجل إلغاء أو تقليل عقوبة تشافي، حيث حاول التركيز على وجود خطأ في تقرير الحكم، خوسيه ماريا سانشيز ولكن لم يكن كافيًا.
وبالتالي، لن يتواجد تشافي مع برشلونة على مقاعد البدلاء يوم السبت المقبل في مباراة لاس بالماس في مونتغويك، وفي الجولة التالية أمام قادش خارج الديار.
على أن يعود تشافي لدكة بدلاء برشلونة بداية من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني يوم الـ21 من أبريل المقبل.
وكان تشافي أعلن رحيله عن برشلونة في شهر يونيو المقبل، وذلك قبل عام من انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني في صيف 2025.
ولا يزال مصير تشافي مع برشلونة معلقًا إلى حد ما، إذ رفض خوان لابورتا رئيس النادي والمدير الرياضي ديكو استبعاد إمكانية بقائه بعد نهاية الموسم.
يذكر أن تشافي قاد برشلونة للتتويج بلقبي السوبر المحلي والدوري الإسباني في العام الماضي 2023.