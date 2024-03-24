اجتمع مع تشافي.. سبب فشل تعاقد برشلونة مع إندريك

كشفت صحيفة "سبورت" تفاصيل جديدة في تفضيل البرازيلي إندريك ريال مدريد على برشلونة.

وفي ديسمبر 2022، وقّع إندريك لريال مدريد من بالميراس، لكنه سيلعب للميرنغي بداية من الموسم المقبل.

وازداد الحديث عن إندريك بعد أن سجل هدف الفوز للبرازيل، وديا، على إنجلترا، أمس السبت، على ملعب ويمبلي.

وبحسب "سبورت"، فإن تشافي مدرب برشلونة كان الداعم الأكبر للتعاقد مع إندريك، والتقى معه شخصيا.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي اجتمع مع إندريك يوم الجمعة 18 فبراير 2022، بعد مباراة برشلونة ونابولي، وتحدث تشافي بشكل مباشر مع والد إندريك أيضا، وشرح له مشروع برشلونة، وأكد أن النادي الكتالوني يريد الحصول على الموهبة.