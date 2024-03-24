اجتمع مع تشافي.. سبب فشل تعاقد برشلونة مع إندريك
كشفت صحيفة "سبورت" تفاصيل جديدة في تفضيل البرازيلي إندريك ريال مدريد على برشلونة.
وفي ديسمبر 2022، وقّع إندريك لريال مدريد من بالميراس، لكنه سيلعب للميرنغي بداية من الموسم المقبل.
وازداد الحديث عن إندريك بعد أن سجل هدف الفوز للبرازيل، وديا، على إنجلترا، أمس السبت، على ملعب ويمبلي.
وبحسب "سبورت"، فإن تشافي مدرب برشلونة كان الداعم الأكبر للتعاقد مع إندريك، والتقى معه شخصيا.
وأوضحت الصحيفة أن تشافي اجتمع مع إندريك يوم الجمعة 18 فبراير 2022، بعد مباراة برشلونة ونابولي، وتحدث تشافي بشكل مباشر مع والد إندريك أيضا، وشرح له مشروع برشلونة، وأكد أن النادي الكتالوني يريد الحصول على الموهبة.
وكان إندريك، رفقة عائلته، بإجازة في أوروبا، حيث مر ببرشلونة وباريس ومدريد.
ودعا برشلونة إندريك ووالده لجولة في مرافق النادي المختلفة، والتقيا تشافي، وفي ذلك الوقت، لم يكن إندريك قد وقّع بعد على أول عقد احترافي له مع بالميراس.
وقال تشافي في مدح إندريك: "إنه اللاعب الذي نحتاجه، تعرف على المشروع ونحن نتحدث، أتمنى أن ينضم إلينا، الأمر يعتمد عليه".
لحظة الحقيقة
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإنه عندما حان الوقت لم يتخذ برشلونة الخطوة لتقديم عرض رسمي إلى بالميراس، وأوضحت أنه كان من الممكن، في ذلك الوقت، التفاوض على الصفقة بأقل من 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه ريال مدريد لضم إندريك، وبعد ذلك اتجه برشلونة للتعاقد مع فيتور روكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلمات تشافي، التي أشاد فيها بإندريك علنا وسرا، لم تنجح في إقناع القيادة الرياضية في برشلونة، وتراجعت الإدارة عن إتمام الصفقة؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه برشلونة.