هاليب تسقط أمام بادوسا بعد عودتها من الإيقاف بسبب المنشطات
أفسدت باولا بادوسا عودة سيمونا هاليب من الإيقاف بسبب المنشطات؛ إذ قاتلت لتحقق فوزا صعبا 1-6 و6-4 و6-3، لتبلغ الدور الثاني في بطولة ميامي المفتوحة للتنس وتضرب موعدا مع أرينا سبالينكا في مباراة من المتوقع أن تكون حافلة بالندية والإثارة.
وتركزت كل الأضواء على هاليب في ميامي، بعد مشاركتها ببطاقة دعوة عقب قرار محكمة التحكيم الرياضية تقليص عقوبة إيقافها من أربع سنوات إلى تسعة أشهر.
لكن التركيز تحول بسرعة إلى المصنفة الثانية عالميا سبالينكا، بعد وفاة صديقها منذ فترة طويلة لاعب هوكي الجليد السابق كونستانتين كولتسوف وهو من روسيا البيضاء جراء ما وصفته الشرطة، أمس الثلاثاء، بأنه "حادث انتحار" على ما يبدو.
وبينما كانت هاليب تستعد لمواجهة بادوسا، أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سبالينكا التي أعفتها القرعة من خوض الدور الأول وهي تتدرب في ملعب هارد روك في أجواء مشمسة.
ومن المقرر أن تظهر لاعبة روسيا البيضاء في الملعب الرئيس غدا الخميس أو الجمعة.
وفي أول مباراة لها منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة 2022، أظهرت هاليب بعض علامات التأثر بهذا الغياب الطويل أمام اللاعبة الإسبانية المصنفة 80 في المجموعة الافتتاحية التي شابها التوتر وشهدت كسر إرسال بادوسا ثلاث مرات، بينما هتف عدد قليل من الجماهير باسم هاليب.
وأظهرت اللاعبة الرومانية، البالغة 32 عاما، أنها لا تزال قادرة على تنفيذ كل أنواع التسديدات جيدا والركض وراء كل كرة.
لكن الابتعاد عن المنافسة لمدة 18 شهرا يترك أثره بالطبع على الأداء.
وفي المجموعة الثانية، أخذت بادوسا زمام المبادرة وبدأت هاليب تظهر أولى علامات الإرهاق واحتاجت لتدليك كتفها بينما حافظت اللاعبة الإسبانية على ثباتها لتعادل نتيجة المباراة.
وتحولت المجموعة الثالثة إلى معركة شرسة؛ إذ حصلت بادوسا مرة أخرى على كسر مبكر للارسال، لتتقدم 2-1 قبل أن تكسر هاليب المقاتلة إرسال منافستها على الفور.
لكن بادوسا واصلت الضغط وكسرت إرسال منافستها الفائزة ببطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للمرة الثانية. وترك هذا المجهود الكبير اللاعبة الرومانية المنهكة تنهار على الخط الخلفي.
وسرعان ما انهارت مقاومة هاليب لتجهز عليها بادوسا وتنهي المباراة لصالحها بكسر آخر للإرسال.