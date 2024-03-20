هاليب تسقط أمام بادوسا بعد عودتها من الإيقاف بسبب المنشطات

أفسدت باولا بادوسا عودة سيمونا هاليب من الإيقاف بسبب المنشطات؛ إذ قاتلت لتحقق فوزا صعبا 1-6 و6-4 و6-3، لتبلغ الدور الثاني في بطولة ميامي المفتوحة للتنس وتضرب موعدا مع أرينا سبالينكا في مباراة من المتوقع أن تكون حافلة بالندية والإثارة.

وتركزت كل الأضواء على هاليب في ميامي، بعد مشاركتها ببطاقة دعوة عقب قرار محكمة التحكيم الرياضية تقليص عقوبة إيقافها من أربع سنوات إلى تسعة أشهر.

لكن التركيز تحول بسرعة إلى المصنفة الثانية عالميا سبالينكا، بعد وفاة صديقها منذ فترة طويلة لاعب هوكي الجليد السابق كونستانتين كولتسوف وهو من روسيا البيضاء جراء ما وصفته الشرطة، أمس الثلاثاء، بأنه "حادث انتحار" على ما يبدو.

وبينما كانت هاليب تستعد لمواجهة بادوسا، أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سبالينكا التي أعفتها القرعة من خوض الدور الأول وهي تتدرب في ملعب هارد روك في أجواء مشمسة.

ومن المقرر أن تظهر لاعبة روسيا البيضاء في الملعب الرئيس غدا الخميس أو الجمعة.