الرومانية هاليب تطمح لاعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى بعد عقوبة المنشطات

نشرت لاعبة التنس سيمونا هاليب مقطع فيديو، الثلاثاء، وهي تتدرب على ملاعب بطولة ميامي المفتوحة والتي تعد البطولة الأولى التي تشارك فيها اللاعبة الرومانية منذ تقليص عقوبة الإيقاف الصادرة بحقها إلى 9 أشهر بعد الاستئناف الذي قدمته للمحكمة.

وقلصت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة إيقاف اللاعبة الرومانية المصنفة الأولى على العالم سابقًا، من 4 سنوات إلى 9 أشهر مما يجعلها مؤهلة للعودة إلى المنافسات بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر على صدور الحكم الأول.

وكتبت هاليب من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على منصة "إنستغرام": "أشعر كأني لم أبتعد قط، اليوم الأول للعودة، شكرًا ميامي المفتوحة".

وعوقبت هاليب (32 عامًا)، بطلة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة سابقًا، بالإيقاف، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بعد ثبوت تعاطيها لعقار روكسادوستات المحظور رياضيًا في بطولة أمريكا المفتوحة في ذلك العام.

كما اتهمت أيضًا بارتكاب جريمة أخرى تتعلق بالمنشطات، العام الماضي، بسبب مخالفات في جواز سفرها البيولوجي الرياضي، وهي طريقة جديدة لمراقبة متغيرات الدم المختلفة بمرور الوقت للكشف عن احتمال تعاطي المنشطات.

وقالت هاليب، التي نفت بشدة الاتهامات الموجهة إليها، إنها كانت ستُضطر - على الأرجح - إلى الاعتزال إذا استمر الحظر المبدئي لمدة 4 سنوات.

وتقام بطولة ميامي المفتوحة، خلال الفترة من 17 وحتى 31 مارس/ آذار الجاري.