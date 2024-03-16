شيانتيك وساكاري تتأهلان لنهائي إنديان ويلز للتنس
قدمت البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى أداء هائلا؛ إذ تغلبت 6/2 و6/1 على الأوكرانية مارتا كوستيوك لتتأهل إلى المباراة النهائية في بطولة إنديان ويلز للتنس.
واقتربت شيانتيك خطوة من الفوز بثاني لقب في العام الحالي
وستلتقي شيانتيك (22 عاما) في المباراة النهائية مع اليونانية ماريا ساكاري، في إعادة لمواجهتهما في نهائي البطولة ذاتها عام 2022.
وضمنت ساكاري المصنفة التاسعة في البطولة المنافسة على اللقب بعد صمودها في مواجهة المصنفة الثالثة الأمريكية كوكو غوف بطلة أمريكا المفتوحة والفوز عليها 6/4 و6/7 و6/2 في مباراة نصف النهائي الثانية التي توقفت بسبب الأمطار.
وحاولت غوف التفوق والتقدم مبكرا، لكن ساكاري لم تترك لها الفرصة وكسرت إرسالها في الشوط التاسع، قبل الفوز بالمجموعة الأولى بسهولة بعد توقف قصير بسبب المطر.
وتوقفت المباراة وقتا أطول بسبب الأمطار في بداية المجموعة الثانية، بينما استمر تفوق ساكاري بعد أن كسرت إرسال منافستها مرتين.
لكن غوف (20 عاما) لم تستسلم واستعادت إيقاعها لتنقذ ثلاث نقاط لحسم المباراة وتتعادل اللاعبتان 5/5 قبل أن تحسم غوف المجموعة لصالحها وتفرض مجموعة فاصلة للحسم.
وفي المجموعة الفاصلة استجمعت ساكاري قواها وحققت تقدما واضحا مكنها من الانتصار وضمان الاستمرار.
وقالت المصنفة الأولى عالميا شيانتيك التي لم تخسر أي مجموعة حتى الآن بعد الفوز على كوستيوك: "بالتأكيد أنا سعيدة بما قدمته من أداء. أعتقد أنها كانت المباراة الأفضل التي لعبتها هنا. التركيز كان عاليا طوال المباراة ولم تكن لدي أي شكوك، هذه بالفعل بطولة كبيرة".
وكشفت شيانتيك بطلة 2022 عن نواياها في المباراة مبكرا ببداية هجومية وكسرت أرسال كوستيوك لتتقدم 2/1 وواصلت تقدمها عندما ارتكبت كوستيوك (21 عاما) خطأ مزدوجا بعد شوطين وحسمت المجموعة لصالحها في 31 دقيقة.
وفي المجموعة الثانية استمر تفوق شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وضغطها على منافستها المصنفة 31 في البطولة وكسرت إرسالها مرة أخرى قبل أن تحاول اللاعبة الأوكرانية الصمود والعودة.
لكن شيانتيك لم تسمح لها بذلك وتقدمت اللاعبة البولندية 3/0.
وبدا أن كوستيوك تعاني من مشكلة في القدم اليسرى وتلقت رعاية طبية لكن شيانتيك سرعان ما حسمت المجموعة والمباراة بضربة أمامية ناجحة محققة فوزها الـ 19 في الموسم الحالي.