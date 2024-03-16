شيانتيك وساكاري تتأهلان لنهائي إنديان ويلز للتنس

قدمت البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى أداء هائلا؛ إذ تغلبت 6/2 و6/1 على الأوكرانية مارتا كوستيوك لتتأهل إلى المباراة النهائية في بطولة إنديان ويلز للتنس.

واقتربت شيانتيك خطوة من الفوز بثاني لقب في العام الحالي

وستلتقي شيانتيك (22 عاما) في المباراة النهائية مع اليونانية ماريا ساكاري، في إعادة لمواجهتهما في نهائي البطولة ذاتها عام 2022.

وضمنت ساكاري المصنفة التاسعة في البطولة المنافسة على اللقب بعد صمودها في مواجهة المصنفة الثالثة الأمريكية كوكو غوف بطلة أمريكا المفتوحة والفوز عليها 6/4 و6/7 و6/2 في مباراة نصف النهائي الثانية التي توقفت بسبب الأمطار.

وحاولت غوف التفوق والتقدم مبكرا، لكن ساكاري لم تترك لها الفرصة وكسرت إرسالها في الشوط التاسع، قبل الفوز بالمجموعة الأولى بسهولة بعد توقف قصير بسبب المطر.