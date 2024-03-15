بعد انسحاب فوزنياكي.. شيانتيك تتأهل لنصف نهائي إنديان ويلز للتنس

تأهلت البولندية إيغا شيانتيك إلى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس بعد انسحاب المصنفة الأولى عالميا سابقا كارولين فوزنياكي في المجموعة الثانية بسبب ما يبدو أنها إصابة في القدم.

وبدأت فوزنياكي المباراة بقوة وتقدمت 4/1، لكن شيانتيك، المصنفة الأولى في البطولة، أطلقت وابلا من الضربات القوية لتحسم المجموعة الأولى 6/4.

وبدا أن فوزنياكي تعاني من مشكلة في القدم اليمنى في نهاية المجموعة الأولى وحصلت على وقت طبي لتلقي العلاج.

لكن الوضع لم يتحسن وأشارت إلى منافستها بأنها غير قادرة على الاستمرار بعدما تقدمت شيانتيك 1/0 في المجموعة الثانية.

وقالت شيانيتك: "أكن لها احتراما كبيرا ويحزنني رحيلها بهذه الطريقة، أنا واثقة أنها ستتعافى وآمل أن تكون مستعدة لميامي".

وستواجه شيانتيك، الفائزة بالبطولة في 2022، الأوكرانية مارتا كوستيوك في نصف النهائي.

وتغلبت كوستيوك 6/0، و7/5 على أناستاسيا بوتابوفا.