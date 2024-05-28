ليفربول يتخلى عن أحد لاعبيه

كشفت تقارير إنجليزية أن تجربة الحارس الأيرلندي كيفين كيليهير، مع نادي ليفربول لن تستمر وذلك بعدما اتخذت إدارة النادي قرار التخلي عنه خلال فترة التنقلات الصيفية المقبلة .

وفيما لم تتوضح الوجهة المقبلة لكيفين كيليهير ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة ليفربول تخطط للتخلي عن أكثر من لاعب قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025 والذين يأتي في مقدمتهم الحارس الأيرلندي الذي بدأ مسيرته منذ صنف الشباب في 2015 قبل أن يرتقي إلى الفريق الاول بعد ذلك بأربع سنوات.