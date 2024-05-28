ليفربول يتخلى عن أحد لاعبيه
كشفت تقارير إنجليزية أن تجربة الحارس الأيرلندي كيفين كيليهير، مع نادي ليفربول لن تستمر وذلك بعدما اتخذت إدارة النادي قرار التخلي عنه خلال فترة التنقلات الصيفية المقبلة .
وفيما لم تتوضح الوجهة المقبلة لكيفين كيليهير ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة ليفربول تخطط للتخلي عن أكثر من لاعب قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025 والذين يأتي في مقدمتهم الحارس الأيرلندي الذي بدأ مسيرته منذ صنف الشباب في 2015 قبل أن يرتقي إلى الفريق الاول بعد ذلك بأربع سنوات.
ورغم إحرازه 4 ألقاب مع ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020 فإن كيليهير المولود في 1998 لم يخض إلا عددًا قليلًا من المباريات حينما حل بديلًا للبرازيلي أليسون بيكر مستغلًا إصابة الأخير.
وخلال الموسم الحالي شارك الحارس الدولي الأيرلندي في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي و 8 في الدوري الأوروبي و 6 أخرى في كأس الرابطة الإنجليزية .